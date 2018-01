Anmelder sjåfør for ikke å ha meldt fra til politiet

Fem gode unnskyldninger for å droppe en date nå når det er kaldt

Hoppuka: Forfang nest best i kvalifiseringen

Her er byens nye tumleplass for skøyteglade

Ukens ti beste jodler fra Trondheim: «Hvis jeg slutter å drikke, hvordan skal mine venner vite at jeg elsker dem klokken 4 på et nachpiel?»

RBK-supporterne kjørte 44 mil for å gifte seg i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet trodde først at sjåføren av en bil som havnet på taket på Hitra, kunne være ruset.

- Vi har vært i kontakt med fører av bilen som var edru og uskadet. Fører blir anmeldt for å ikke ha meldt fra til politiet om at han vært involvert i et trafikkuhell, skriver politiet på Twitter.

- Trafikkuhell, bil på taket på Fillan. Ingen personer i eller ved bilen, opplyste politiet på Twitter fredag kveld.

Politiet har ikke vært ved bilen ennå, men opplysningene går ut på at airbagen er utløst, og bilen ligger helt utenfor veibanen.

- Bilen har fått seg en trøkk. Sjåføren har ikke varslet om trafikkuhellet, så det er mulig vedkommende har dårlig samvittighet, sier Sagen.