Disse kamuflerte bilene stanset på bensinstasjon i Melhus

Saken oppdateres.

Det var Oda Singstad som tipset Adresseavisen om bilene i Melhus lørdag ettermiddag. I 18-tiden lørdag kveld sto tre kamuflerte SUV-er og fikk påfyll med diesel på Esso-stasjonen på Lundamo.

- Vi kjørte inn på bensinstasjonen, og da de så at jeg tok opp telefonen for å ta bilder, stilte de seg foran bilene og prøvde å gjøre det vanskelig å få tatt skikkelige bilder. Det var litt spennende, sier Singstad til Adresseavisen.

Tyske skilter

Det var tydelig at bilene vekket oppmerksomhet. Flere bilister kjørte sakte forbi, og noen stoppet også opp for å se, sier hun.

- Samboeren min har sett slike kamuflerte biler før, og gjorde oss oppmerksom på det. Det var tre store SUV-er med tyske skilter. To av dem var i hvert fall Mercedes. Den tredje så litt større ut, og det var litt vanskelig å se hvilket merke det var.

- Vanlig å teste i Grong

Motor-Trade AS er Mercedes-Benz-forhandler i Trondheim, og daglig leder Frithjof Anderssen har ikke mulighet til å lette på sløret.

- Dette vet jeg ingenting om. Sånne testkjøringer går over hodet vårt, sier han.

Han forteller at det er kjent at Mercedes-Benz tester sine nye modeller i Midt-Norge, og spesielt oppe i Grong.

- Der har de ei løype de bruker, og dessuten er det dårlige veier der, sier han.

Får kjørt seg i ekstremværet

Det er trolig at det er GLE-modellen som får et ansiktsløft, ifølge bilnettstedet Motorauthority.com.

Anderssen forteller at testbilene ofte ikke er å se i butikken før om to-tre år. Han synes det er hyggelig at den tyske bilgiganten bruker Norge til å teste bilene sine.

- Jeg kan forstå at folk synes dette er spennende. Jeg er også glad for at de driver med fysisk testing, og ikke bare simulatortesting.

Ekstremværet Cora er ventet å treffe Trøndelag søndag formiddag, og Anderssen tror at testbil-sjåførene får kjørt seg.

- De får virkelig testet vinterføre med kraftige vindkast. La oss håpe de har skikkelige vinterdekk på bilene, sier han.

