Kjørte over åker og gjennom støyskjerm

Saken oppdateres.

- De som ringte inn sier at de har fått en bil gjennom gjerdet. I bilen sitter det en eldre mann, sier operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt.

Ulykken skjedde ved Sparbu sentrum, og politiet ble varslet klokken 09.05.

- Det dreier seg om et sykdomstilfelle, der sjåføren kjørte feil. Bilen havnet av veien, kjørte over en åker og gjennom en støyskjerm foran et hus, sier innsatsleder Per Henrik Bykvist til Adresseavisen.

Mannen i 80-årene ble ikke skadet i selve sammenstøtet, men hadde allerede et illebefinnende da ulykken skjedde, forklarer Bykvist.

- Han sendes til Sykehuset Levanger for videre undersøkelser. Det blir en vurdering om vi skal beslaglegge førerkortet med tanke på helse.

Ingen andre ble skadet i utforkjøringen.