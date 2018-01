Politi og andre bemanner opp: Frykter strømbrudd og skader

Saken oppdateres.

For å være forberedt på strømbrudd og blokkerte telefonlinjer under ekstremværet Cora, bemanner Trøndelag politidistrikt alle sine lensmannskontor søndag.

Politiet har også gått ut på Twitter med en rekke oppfordringer til Trøndelags innbyggere:

Les fakta og råd om ekstremværet Dersom telefonlinjer blir blokkert eller strømbrudd fører til at man ikke kan nå politiet på telefon, kan man oppsøke nærmeste lensmannskontor. Dette gjelder de kontorene som har åpningstid 08-16.

Ved hendelser skal publikum henvende seg til politiet på vanlig vis ved å ringe 02 800.

Entreprenører bør sørge for at byggeplasser og lignende er godt sikret.

Politiet oppfordrer alle til å feste løse gjenstander i forkant av uværet og til å ta nødvendige forholdsregler ved ferdsel utendørs.

Betegnelsen ekstremvær betyr at været kan gjøre skade på liv og verdier, skriver Yr.

Vinden vil treffe Møre og Romsdal først, og vinden går inn i Trøndelag om formiddagen. Vindkastene kan få en fart på mellom 126 og 162 kilometer i timen. Uværet avtar utover ettermiddagen.

Sterk vind vil føre til kraftig snøfokk og dårlig sikt, sier statsmeteorolog Haldis Berge til yr.

Hovedredningssentralen har to Sea King-helikoptre på Ørland og Flora i beredskap. I tillegg kan de benytte seg av luftambulansene i Trondheim, på Dombås og i Ålesund, sier redningsleder Eric Willassen.

Vegtrafikksentralen opplyser lørdag kveld at fjellovergangene er åpne for trafikk. - Veiavdelingene og entreprenørene våre har bemannet opp med alt de har. I de mest utsatte strøkene, som på Fosen, anbefaler vi at folk lar bilen stå, sier trafikkoperatør Runar Kvalshaug.

Kilder: Trøndelag politidistrikt, yr.no, Hovedredningssentralen, Vegtrafikksentralen

Også Trønderenergi har bemannet opp, med over 100 ansatte som er klare til å rykke ut.

- Trønderenergi har trykt på den gule knappen, sier nettdirektør Bård Olav Uthus til Adresseavisen.

Beredskapen er størst langs kysten og inn Trondheimsfjorden.

Her er varselet for ekstremværet Cora.

- Vi er rett og slett mest redd for at folk skal bli uten strøm og at det skal være fare for liv og helse på grunn av det. Vi er også opptatt av at folk må få tilbake strømmen så fort som mulig dersom den faller ut.

Skogryddere står klare

Uthus er bekymret for at trær blåser over kraftlinjene, eller at det legger seg saltbelegg fra havet over linjene ved kysten.

- Nå er det meldt sludd, snø og regn. Det gjør at det kan legge seg is på linjene.

Følg værsituasjonen og kom med spørsmål i vårt livestudio

Ledelsen i Trønderenergi nett møttes lørdag ettermiddag og setter beredskapsstab klokken 08 søndag morgen.

De har også varslet skogryddere om at de må være klare til å rykke ut.

Ferjer og skip går som normalt

Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten sier at alle deres skip foreløpig går som normalt.

- Det er ikke varslet kanselleringer, men vi følger værsituasjonen fortløpende. Sikkerheten kommer alltid først, og hvis vi ser at været går utover den, gjør vi de tiltakene som er nødvendig.

Tidlig søndag morgen ankommer skipene Polarlys og Nordlys Trondheim. De skal etter planen dra henholdsvis sørover og nordover klokken 10 og 12.

- Vi varsler alltid på nettsidene våre hvis vi kansellerer, og vil komme i kontakt med berørte passasjerer så langt det er mulig, sier Bjørnflaten.

Heller ikke Fjord1 eller FosenNamsos Sjø hadde lørdag kveld noen innstilte avganger.

- Vi har avbruddskriterier, og har gitt beskjed til alle fartøyer om at de ikke skal ta noen risiko, men heller legge fartøyene stille enn å risikere skade på fartøy eller kaier, sier administrerende direktør Grete Fuglem Tennås i FosenNamsos Sjø.

Hun oppfordrer reisende til å følge med på selskapets app eller nettsider, som oppdateres døgnet rundt.

- Folk må kunne varsle nødetater

- Strøm- og telenettet er det mest sårbare, sier fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Han er mest bekymret for at strømnettet eller telenettet skal falle ut, og har bedt kommunene tenke alternativ til strøm og telefon, som for eksempel satelitt-telefon.

LES OGSÅ: Varsler orkan på kysten

- Den største utfordringen er sykdom, sykehjem og hjemmetjeneste. Folk må kunne varsle nødetater og sykehus.

Fylkesmannen har ansvar for å samordne beredskapsarbeidet i Trøndelag. Derfra videresendes alle ekstremværvarsler til kommuner, Telenor, kraftselskaper og andre.

- Fly står utsatt til

Ørland kommune ligger utsatt til ut mot havet, og der er teknisk vakt utvidet i helga. Både politisk og administrativ ledelse er i beredskap.

Ordfører Tom Myrvold har vært i kontakt med entreprenørene som bygger ny skole og ny idrettshall. Kommunen har også varslet Flyviking.

LES OGSÅ: Sea King tvunget ned på bakken av været

- Flyet står utsatt til for vind fra vest- og nordvest, sier Myrvold.

Videre er hjemmetjenesten forberedt på å droppe morgenrutinene sine.

- Frøyværinger er vant til storm

Kystkommunene Frøya og Hitra er blant dem som vil merke ekstremværet først i Trøndelag.

- Det spesielle er at det er snø på Frøya. Under de tidligere stormene har det ikke vært det. Vi tar noen ekstra forholdsregler, som at hjemmesykepleien har gjort egne tiltak. Vi er også forberedt på at strømmen kan gå, sier Frøya-ordfører Berit Flåmo.

Det hun ikke er bekymret for, er båtene som ligger ut mot kysten.

Ekstremværet #Cora har nå utviklet seg til et stormsenter i Norskehavet. Det beveger seg omtrent rett øst, og gir ekstrem vind i #MøreogRomsdal, #Trøndelag og #Helgeland søndag. Sjekk ekstremværvarsel: https://t.co/43p0CYH107 pic.twitter.com/zV6m4Zydqb — Meteorologene (@Meteorologene) January 6, 2018

- Frøyværingene er vant til stormer og at floa blir større. De som har båter følger med på værvarselet og fortøyer ekstra godt selv.

På Hitra er det også ekstra beredskap.

- Med mye vind og snø vil det bli vanskelige kjøreforhold og dårlig fremkommelighet. Man bør være forsiktige med å kjøre når det står på som verst. Dårlig sikt og veldig glatt underlag kan skape vanskelige situasjoner, sier ordfører Ole L. Haugen.

- Ikke legg planer om utfart

Røde Kors-foreningene i Trøndelag har forhøyet beredskap i forbindelse med ekstremværet. Dette innebærer ekstra årvåkenhet samt gjennomgang av utstyr og mannskaper lokalt, heter det i en melding fra Røde Kors.

- Folk må sikre løse gjenstander og bør ikke legge noen planer om utfart søndag morgen og formiddag. Vinden blir så kraftig at den kan lamme ferjetrafikken, og kraftig snøfokk vil gjøre kjøreforholdene svært vanskelige, sier statsmeteorolog Haldis Berge til yr.no (ekstern lenke).