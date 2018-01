Tre personer på snøscooter funnet etter å ha kjørt seg bort i Lierne

Iversen med nådeløs dom over Northugs fiaskorenn

Saken oppdateres.

De tre savnede på Scooter er funnet og er i god form. De har nå kommet seg ned til bygda, oppdaterte politiet på Twitter kl 17.21.

Dette skjedde etter personene kjørte seg bort med snøscooter i Lierne i området Gusvatnet tidligere i ettermiddag.

Politiet meldte på Twitter kl 16.48 at de hadde iverksatt søk etter personene.

- Vi ble kontaktet av personene over telefon, og har satt igang et søk, men har per nå mistet telefonkontakten med personene, sier Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt.