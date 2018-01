Brøt seg inn og stjal snøfresere til en verdi av 70 000 kroner

Hva skjer når vi spør en astrolog, en kunstner og et medium om hva 2018 vil bringe?

Saken oppdateres.

De to snøfreserne som ble stjålet var av merket Honda og hadde belter. De har en utsalgspris på 25 000 og 45 000 kroner.

- Dette er av de største snøfreserne som benyttes til privat bruk. De ble stjålet mellom klokken fire og fem natt til søndag, sier politioverbetjent ved Midtre Gauldal lensmannskontor, Svein Erik Halvorsen.

Brøt opp lås

Maskinene sto på et inngjerdet område.

- Det er brutt opp en lås på en port i dette gjerdet. Hvordan de har fått med seg snøfreserne vet vi ikke helt sikkert, sier Halvorsen.

Tyvene skal ha parkert bilen et stykke unna for deretter ha tatt seg inn på området og fraktet snøfreserne bort til kjøretøyet.

Sølvfarget SUV

Politiet har opplysninger som knytter en personbil, en sølvfarget SUV med reservehjul på bakdøra, til saken.

- Dersom noen har observert denne nattetid eller tidlig morgen søndag, ønsker vi tips, sier Halvorsen.

Vil endre rutinene

Tore Stensland er daglig leder for Coop Byggmix som ligger på Moøya på Støren i Midtre Gauldal.

- Snøfreserne sto inne på et område vi bruker som utendørs handelssted for sesongbetont salg. Nå må vi begynne å ha varene innendørs. De som har vært på ferde må ha visst om at det sto snøfresere der, sier Stensland.

Han har ikke opplevd tyveri av en slik art fra butikken tidligere.

