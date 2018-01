Ordfører går til Hell i protest mot høye busspriser

Ap under 20 prosent på ny måling

Trump får stryk for dårligere engelsk enn Solberg

Ap under 20 prosent på ny måling

Her er alt du trenger å vite om håndball-EM: – Norge er en av fire-fem gullkandidater

Her er bommene som felte Bjørndalen

Gravid og ferdig for sesongen: – Har hatt dårlig samvittighet

Gjenoppstår med originalbesetningen under Ut-Awards

Gjenoppstår med originalbesetningen under Ut-Awards

Saken oppdateres.

- Det er ganske symboltungt når den nye fylkeskommunen lar sonegrensa for buss gå på den gamle fylkesgrensa – det går vi bokstavelig i mot, sier Ingrid Aune til Adresseavisen.

Etter nyttår er Trøndelag samlet til ett fylke, og bussprisene og sonene er endret.

For innbyggere i Malvik er prisene endret til det verre, ettersom det nå koster 74 kroner å reise fra Malvik til Stjørdal - mens man kommer seg fra Malvik til Melhus for 37 kroner.

- Det er helt urimelig at de som bor med to kilometers avstand skal betale 74 kroner, mens du betaler 37 kroner for å reise fem mil, er ordførerens kommentar.

- Biler tutet og de vinket fra bussen

I dag møtes trønderske politikere til Trøndelagsmøtet på Hell. Ordfører Ingrid Aune (Ap) og varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) bestemte seg for å spare busspengene, og har tatt beina fatt fra Malvik til møtet i Stjørdal.

Aune og Sveian startet fra Hommelvik stasjon klokka 8.30 og fulgte busstraseen på fylkesvei 950. De skal gå til Scandic Hell slik at de ankommer Trøndelagsmøtet i tide til det starter klokka 11.00.

På turen har de fått selskap av flere innbyggere både fra Malvik og Stjørdal.

- Nå har vi kommet over Gevingåsen og bakken ned til Hell. Veldig trivelig at det kommer folk også fra Stjørdal kommune. Noen har vært med på hele turen, mens andre har gått deler, forteller Aune torsdag formiddag litt over klokka 10.00.

- Hvordan har turen vært?

- Turen har vært bra, det har vært litt glatt på noen av veiene. Mange folk har fått det med seg, bilene har tutet og folk på bussen har vinket til oss der vi går i refleksvestene våre. Det er veldig mye sosialt engasjement rundt dette. Vi gleder oss til å komme fram til kafferegistreringen på Trøndelagsmøtet i turtøy og fortelle om turen, sier Aune entusiastisk.

Ved den gamle fylkesgrensa på Gevingåsen spiste de Gode Ønsker-konfekt og drakk solbærtoddy.

LES OGSÅ: 35 elbusser på fire linjer i Trondheim fra 2019

- Bak mål

Ordføreren reiser kollektivt så ofte hun kan, og er opprørt over endringen.

- Folk sender meg meldinger til alle døgnets tider om dette. Dette er noe vi har sagt fra om i krystallklare ordelag. Vi har vært klare på at dette vil føre til at færre tar buss, og flere kjører bil. Vi har kommet med flere konstruktive forslag til løsning. Her trengs det god folkelig fornuft, for dette er helt bak mål, sier Aune engasjert.

Hun skal i møte med lederen av transportutvalget i Trøndelag fylkeskommune om saken. Leder Per Olav Skurdal Hopsø har sagt til Adresseavisen at det kan bli naturlig å diskutere sonestrukturen i neste hovedutvalgsmøte i transport i februar.

- Trøndelagsmøtet 2018 skal markere samlingen av Trøndelag. Likevel blir fylkesgrensa dobbelt så tjukk for innbyggerne når kollektivprisene på buss nå dobles for å krysse grensa mellom de to gamle fylkene, skriver Aune og Sveian i en pressemelding.

Det er færre soner enn før i det nye fylket, noe som er tenkt å gjøre det lettere for passasjerene. Prisene har også gått opp på flere typer billetter - les mer om dette her.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter