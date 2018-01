- Dette blir spennende og viktig

Samuel Adegbenro har et stort mål for 2018, men det handler ikke om antall scoringer for RBK

Saken oppdateres.

Lederskiftet skjedde under styremøtet på Hell, i Stjørdal, fredag ettermiddag.

- Styret er enstemmig. Anne Marit er et dyktig menneske og tilbakemeldingene fra folk er at hun er den beste til å ta skuta videre, sier avtroppende leder Karianne Tung.

Her kan du høre OmAdressert-podcasten: - Det kan bli en lang tid med borgerlig regjering fremover

- Vil ikke komme med politisk dekret

- Jeg har sagt ja til å ta på meg jobben som midlertidig leder frem til årsmøtet i april. Det er en oppgave jeg vet blir spennende og viktig. Vi har mye å gjøre i Trøndelag Ap fremover, sier Mevassvik.

LES OGSÅ: Disse to kvinnene får en helt avgjørende rolle for at Ap skal ta tilbake makta

Hun snakker om at det er viktig å fortsette jobben med å bygge opp fylkespartiet og utvikle politikken etter sammenslåingen.

- Hvilke områder ser du for deg at blir sentrale politisk?

- Jeg skal ikke begynne med å komme med et politisk dekret to minutter etter at jeg er valgt. Det viktige nå blir å få i gang organisasjonen og få med meg laget på å utvikle politikkk. Vi må også bygge en solid partiporganisasjon som skal vinne valg, sier Mevassvik.

Som forventet

Adresseavisen har tidligere fortalt at Mevassvik trolig blir den nye lederen. Det ble bekreftet av en rekke sentrale representanter i Trøndelag Ap. Hun har imidlertid ikke ønsket å kommentere det selv.

Lederskiftet skjer fordi Karianne Tung fratrer på grunn av sin nye jobb ved NTNU, som ikke lar seg kombinere med lederjobben. Mevassvik sitter dermed frem til det ordinære årsmøtet i april.

- En brobygger

Mevassvik er av mange utpekt som en av de fremste arkitektene bak fylkessammenslåingen. Dette var noe blant annet stortingsrepresentant jorodd Asphjell pekte på da han snakket med Adresseavisen fredag formiddag.

LES OGSÅ: Trond Giske var åpen for å bli Rune Olsøs arvtaker

- Det er helt naturlig at Anne Marit overtar frem til det ordinære årsmøte. Hun har stått i spissen for fylkessammenslåingen, er en samlende person, og en brobygger, sier stortingsrepresentant Jorodd Asphjell.

Ønsker ro

Mevassvik var også en av de fremste kandidatene til fylkesordførervervet i det nye Trøndelag. Hun ble isteden gruppeleder for Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe.

Flere i Ap har overfor Adresseavisen understreket at det er viktig at det blir ro i partiet, og at hvem som blir konstituert ikke skal ta fokuset vekk fra det politiske arbeidet. Det er også helt naturlig at det en person i interimsyret som overtar frem til årsmøtet.

LES OGSÅ: - Må vurdere tilliten til alle i sentralstyret

Avtroppende leder Karianne Tung vil heller ikke komme med råd til Mevassvik.

- Anne Marit er så erfaren at hun ikke trenger råd fra meg. Hun er i stant til å styre denne skute med klok hånd. Jeg har visst i mange år at hun er en av våre dyktigste politikere, så jeg er glad for at hun har tatt på seg dette, sier Tung