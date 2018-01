Fem snøscooterførere får saftige bøter

Rekkehus gikk for mer enn en million over prisantydning

Saken oppdateres.

Lokalbefolkningen i Dragsten i Selbu er lei av at snøscooterkjørere ulovlig ødelegger skispor. Lørdag ble dermed fem snøscooterkjørere stoppet på parkeringsplassen av folk som bor i området etter endt kjøretur.

- Scooterkjørerne ble holdt igjen av lokalbefolkningen i forbindelse med at de lastet opp snøscooterne sine på kjøretøy, sier Bernt Tiller som er operasjonsleder ved politiet i Trøndelag.

Saftige bøter

Nå venter det saftige bøter på de fem snøscooterførerne.

- Ja, de blir anmeldt for kjøring i utmark og de vil få minium 8000 kroner i bot hver. De kan få mer alt etter hvor mye de har ødelagt av skispor og natur, det må vi komme tilbake til. Saftige bøter blir det i alle fall, sier Tiller.

Vil ha tips

Politiet setter pris på å få tips om denne type villmannskjøring.

- Vi liker slett ikke ulovlig kjøring i utmark, men dessverre er det ofte vanskelig for oss å ta dem som gjør det. Når vi får tips kommer vi ofte for sent, og vi har heller ikke snøscooter selv og dermed kommer vi oss ikke ut i terrenget. Men her ble det enkelt for oss å bøtelegge de fem snøscooterkjørerne, sier Tiller.