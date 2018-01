Innfører parkeringsavgift på gratisplasser ved jernbanestasjoner

Ny millionavtale for Klæbo og co.

Saken oppdateres.

Det bekrefter det statlige jernbaneforetaket overfor Nettavisen. 1448 gratis parkeringsplasser vil forsvinne.

Ved stasjonene Fetsund, Nerdrum, Årnes, Hell, Levanger, Stjørdal, Vikhammer, Heimdal, Sonsveien og Mysen stasjoner, vil parkering gå fra å være gratis til å koste 100 kroner i måneden ved å parkere ved.

- Ønsker at folk dropper bil

Å parkere ved øvrige fire stasjoner, som alle ligger i Oslo, blir det mye dyrere. Ved stasjonene Kjelsås, Grorud, Høybråten og Ljan åpnes det kun for dagsparkering som koster 60 kroner dagen.

Men aller verst blir det for pendlere ved Lysaker stasjon. Her vil det koste 100 kroner dagen å parkere, en parkering som til nå har vært gratis. Bane Nor begrunner beslutningen med at de vil få folk over på andre typer fremkomstmidler.

– Ved å ta en rimelig pris for å parkere ved stasjonen, håper vi å motivere togreisende som har anledning til det, til å bruke andre fremkomstmidler enn privatbil, sier direktør for stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i en melding til nettavisen.

Femdoblet parkeringsavgiften

Beslutningen om å innføre betalingsavgift følger Bane Nors femdobling av parkeringsavgiften ved sju stasjoner i Oslo-regionen: Drammen, Asker, Stabekk, Strømmen, Lørenskog, Ski og Høvik. Prisøkningen ble innført 2. desember.