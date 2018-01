Unnis fly klarte å lande på andre forsøk

Her er ti seire for Frp og ti seire for Venstre

Saken oppdateres.

Unni Windspoll var en av mange flypassasjerer som måtte tilbringe en ekstra natt i Oslo på grunn av kansellerte flyvninger mellom Gardermoen og Værnes søndag kveld.

Avbrutt landing

Litt forsinket kom hun seg avgårde med SAS i 7-tiden mandag morgen.

- Det gikk veldig fint helt til vi nærmet oss Værnes. Da ble det veldig turbulent. Vi gikk inn for landing og var nesten nede, så gikk flyet plutselig rett opp igjen. Kapteinen informerte oss om at vi hadde nok drivstoff til et nytt forsøk, og at om ikke det gikk skulle vi gå til en annen flyplass. På andre forsøk gikk det imidlertid helt greit.

- Hvordan var stemningen om bord?

- Det var veldig stille. Nesten ubehagelig stille. Jeg har flydd en god del, men aldri opplevd maken til turbulens her på Værnes. Jeg satt ved et vindu og kunne se hvordan vingene beveget seg, forteller hun.

- Har du fått flyskrekk etter dette?

- Neida. Jeg stoler på at de som jobber med dette vet hva de holder på med.

Håper på mindre vind

Klokken 8.31 mandag morgen bekreftet fungerende lufthavnsjef, Thomas Wintervold, at flyene igjen kunne lande på Trondheim lufthavn Værnes.

- Vi hadde et etterslep på grunn av 10-12 kansellerte avganger søndag kveld. Normalt skulle det stått 13-14 fly her i dag tidlig, men i morges var kun seks fly på plass. Etter hvert som flyene nå lander får vi avgårde de passasjerene som er booket om og venter.

Lufthavnsjefen håper situasjonen vil normalisere seg i løpet av dagen, men det avhenger av vinden.

- Det er meldt at vinden skal øke litt igjen i formiddag og det er vi veldig spent på. Om den gjør det kan vi få problemer utover dagen, sier Wintervold.

