19 prosent av tunge kjøretøy fikk bruksforbud

Saken oppdateres.

Statens vegvesen har kontrollert 14 658 tunge kjøretøy i Midt-Norge i 2017. Av disse fikk 2787 bruksforbud. Dette er omlag 19 prosent.

- Dette høres ut til å være et høyt tall?

- Det er et representativt tall, for det handler både om mindre alvorlige forhold som kan utbedres på stedet, og alvorlige mangler. Det sier ikke noe om alvorlighetsgraden. Tallene viser at det er behov for kontroller. Men det finnes selvsagt mer alvorlige ting som må utbedres før kjøretøyene kan kjøre videre. 255 kjøretøy hadde så alvorlige tekniske mangler at de ble politianmeldt, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen Region midt til Adresseavisen.

Omlag 6,2 prosent av bilførerne fikk bruksforbud for kjøretøyet sitt på grunn av brudd på kjøre- og hviletidsreglene eller ble anmeldt for dette. Dette tallet er stabilt, og var 6,5 prosent i 2016, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Kjørte med platt som stakk over en meter ut fra bilen

Flere har gode dekk

Færre blir stoppet med for dårlige dekk. Kontroller av dekkutrustning har vært et satsingsområde i 2017.

- Der har vi sett en klar forbedring, og det er vi veldig fornøyd med. Vi har en relativt høy andel av utenlandske sjåfører i regionen, som er blitt mye flinkere. De har blitt kjent med det skjerpede regelverket, og innrettet seg etter det, sier Larsen til Adresseavisen.

Dette gjelder spesielt etter at kravet om mønsterdybde ble økt. I 2016 fikk 3,6 prosent gebyr for mangler ved dekk og kjetting. Tallet sank til 2,9 prosent i 2017.

Statens vegvesen kontrollerte dekkene på 12 827 kjøretøy i 2017, over 2000 flere enn året før.

LES OGSÅ: Flere prøver å slite sommerdekkene helt ned før de skifter til vinterdekk

Færre sjåfører blir også tatt med overlast. Antallet kontrollerte økte fra 4913 i 2016 til 7892 i 2017. Andelen som fikk gebyr for overlast sank imidlertid fra 13,3 prosent i 2016 til 9,3 prosent i 2017.

- Grunnen til dette er nok at det i august 2016 ble økte gebyrsatser for overlast og at dette i kombinasjon med økt kontroll har gitt gode resultater. I tillegg til at overlast kan være en fare for trafikksikkerheten, så påvirker det også slitasjen på vegene og konkurransen i transportmarkedet. I den forbindelse har vi nå et ekstra fokus på varebiler med overlast, der vi har sett en negativ utvikling over tid, sier Larsen.

LES OGSÅ: Da vogntogsjåføren måtte veie tømmeret, prøvde han å kvitte seg med overlasten

- 19 prosent er for mange

- Jeg har ikke fått sett nærmere på tallene, men det vi pleier å se på, er hva som er årsaken til bruksforbudet. Et av kjøretøyene kan mangle bremser, mens en annen kan mangle en lyspære, så det handler om alvorlighetsgrad. Uansett, ting skal være i orden, og med 19 prosent viser det at andelen med feil er for stor. Det viser at kontroll er nødvendig. Antallet potensielt alvorlige hendelser er redusert når man får tatt ut de verste, sier Roar Melum, regionsjef i Norges lastebileierforbund til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Da Statens vegvesen stoppet lastebilen, ramlet bremseklossen ut

Melum sier at han og forbundets medlemmer også kunne tenkt seg en større spesifisering av alvorlighetsgraden i sakene med bruksforbud.

- Det ville vært ryddig, og gjort oss i stand til å bli enda bedre på kontrollsida, mener Melum.

LES OGSÅ: Edvard så seg lei på dårlig lastsikring, det ga ham en idé

- Vil velge de «riktige» kjøretøyene

I 2018 vil kontrollgruppene i Statens vegvesen prøve å velge ut de kjøretøyene det er viktig å stoppe.

Bremsekontroller, ulovlig kabotasje, lastsikring og kjøre- og hviletid vil være fokusområdene.

- Vi vil samtidig legge større vekt på statistisk bakgrunnsmateriale som grunnlag for valg av sted og tid for kontroller. Det gjør vi for at vi i større grad skal kunne velge ut de «riktige» kjøretøyene for kontroll. Her planlegger vi også etter hvert å kunne støtte oss til ulik databasert teknologi som hjelpemiddel etter hvert som det blir tilgjengelig, sier Larsen.

Statens vegvesen har tolv små og store kontrollstasjoner i Midt-Norge. Fire av disse er fullt utrustet. Dette er kontrollstasjonene ved E6 i Trondheim og Verdal, ved E39 på Bergsøya i Gjemnes, og en nyåpnet stasjon ved E136 på Marstein i Rauma.

LES OGSÅ: Skjevlasting kunne fått fatale følger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.