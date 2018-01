De evakuerte får ikke komme hjem før fredag

Saken oppdateres.

NVE hadde onsdag klokken 12 møte for å avklare hva de nå gjør videre i forbindelse med snøproppen som har dannet seg i elva Driva, så også om de evakuerte beboerne fortsatt må bo på hotell. Nå er rådet fra NVE at ingen får flytte hjem før fredag denne uken, da tidligst klokken 14.

- Sikkerheten kommer først

Flere av de evakuerte satt i resepsjonen på Hotel Skifer da beskjeden kom. De fleste tar det hele med fatning.

- Sikkerheten må komme først. Det er ikke mye man får gjort med naturkrefter, sier Elisabeth Dalhaug.

Hun er én av over 30 stykker som har blitt innlosjert ved hotellet nede i Oppdal sentrum. Onsdag fikk de en liten time til å dra hjem for å hente det de måtte trenge.

- Vi måtte hente noen leker til fireåringen, i tillegg til at jeg måtte hente bankkortet som jeg glemte, fortsetter hun.

Selv om det å bo på hotell kan være fint, er det noe rart over det hele, forteller Åse Marie Fjelldal.

- Man tenkte ikke så mye på det da man fikk beskjed om å komme seg ut av huset, men i ettertid har det kommet noen tanker. Det er mange minner i veggene i huset. Det er en rar følelse. Samtidig tror vi jo det kommer til å gå bra, sier hun.

Fikk prøvd hotellet

Hun velger likevel å se positivt på situasjonen, og ser gjerne at hun får flytte tilbake ganske snart.

- Jeg fikk endelig prøvd hotellet, men det skulle selvsagt gjerne vært under andre omstendigheter. Så lenge de får elven til å gå som normalt er det greit, da kan jeg flytte tilbake.

Resepsjonssjef ved Hotel Skifer, Vibeke Myran, sier det blir tøft å få til overnatting for alle evakuerte de neste dagene, men tror likevel det kommer til å løse seg på et vis.

- Vi prøver akkurat nå å finne en løsning. Vi har nok rom kommende natt, men det blir verre natt til fredag. Da har vi ikke plass til alle. Kommunen vil hjelpe oss her, slik at vi får flyttet noen over på andre overnattingssteder, forklarer hun.

Vil grave renne

Kirsti Welander, ordfører i Oppdal, forteller at de berørte onsdag vil ha et lite vindu der de kan dra hjem for å hente nødvendige ting. Arbeidet i elva vil starte i løpet av ettermiddagen.

- NVE har besluttet at det skal lages en provisorisk vei til demningen, slik at det kan graves en renne for å få en kontrollert bevegelse på vannet. Når dette gjøres kan det ikke under noen omstendigheter oppholde seg folk langs elva, sier hun.

Det er arbeidsfolk og maskiner fra skiferbruddene som jobber med å få gravd ut ei renne i demningen.