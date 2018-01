Inviterte amerikanske soldater på vikingaften på Stiklestad

Dette er uttrykk for at folk og fagmiljø er for mye hjemme alene og trenger jording

- Dette er en kjempeopplevelse. Det er interessant å få se vite mer om historien og landet vi er i, sier kaptein Buck Bradley.

Han er kompanisjef for marinesoldatene på Værnes, som nå besøker historisk grunn på Stiklestad onsdag ettermiddag og kveld.

Bradley forteller at de under besøket blant annet har sett kirken, langhuset og lært mer om livet i middelalderen.

Sjelden opplevelse

Mange av soldatene har de siste årene tilbrakt mye tid i krigssoner som Irak og Afghanistan. Derfor er oppholdet i Norge og besøket i Verdal velkomment, forteller Bradley.

- For noen av soldatene er oppholdet i Norge første gang de er utenlands, andre av oss har vært på jobb i mange land, men det er sjelden vi får vite så mye om historien der, så det er en interessant kulturell opplevelse, sier kaptein Bradley.

-Vikingehistorien fenger

Onsdag ettermiddag ventet et vikingeinspirert måltid på de ca 300 amerikanske soldatene og vertsskapet fra HV-12. På menyen står lammeknoke, med rotmos og trollkrem, med en Stiklastadir-øl til, forteller sjef for HV-12, oberst Håkon Warø.

- Det er ikke tvil om at vikingehistorien fenger. Det er noe som kan være med på å bygge bru, sier Warø, som viser til at nasjonen Norge har en helt annen og lengre historie enn USA, som bare går tilbake til 1776.

Lærer om norsk kultur

Obersten viser til at de den siste tiden også har tatt med amerikanske soldater på nyttårsfeiring i Trondheim. 50 marinesoldater feiret også jul sammen med norske familier i Trøndelag som en del av det Warø kaller «adopt a marine». Han snakker om at det er viktig at soldatene som kommer hit også for møte vanlig folk og omgivelsene lokalt, i Stjørdal og Trøndelag.

- Alt dette handler om å la amerikanerne få grunnleggende kunnskap om norsk historie, kultur og tradisjon. Det er viktig for oss å tilby dem noe annet enn bare ren militærtjeneste og liv på Værnes, sier HV-12-sjefen.

I løpet av kort tid reiser nå de amerikanske soldatene til Nord-Norge for vinterøvelse sammen med norske og britiske soldater.

