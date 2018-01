Mener skredområdet ved Skarvatnet er trygt

Dette er uttrykk for at folk og fagmiljø er for mye hjemme alene og trenger jording

Mandag ettermiddag ble det oppdaget at en hytte i Grønnlia hyttefelt, like øst for Skarvatnet, var fullstendig ødelagt etter et snøskred. Hytta var knust av snømassene.

- Det har vært et stort snøskred som har truffet hytta med full kraft. Tak og vegger er slått unna, og hytta er jevnet med jorda, sa Per Christiansen, politiførstebetjent ved Oppdal lensmannskontor til Adresseavisen mandag etter å ha vært i området.

- Ingen til stede

Snøskredet har trolig gått natt til mandag, og så sent som søndag var det folk på hytta. Til alt hell var ingen til stede da snømassene ødela hytta fra 1990-tallet.

- Heldigvis gikk det bra. Men jeg får gåsehud når jeg tenker på hva som kunne skjedd, sier Welander.

Onsdag var eksperter fra NGI (Norges geotekniske institutt) i Oppdal i forbindelse med snøskredet i Drivdalen. De dro senere til Skarvatnet for å vurdere forholdene der etter skredet tidligere i uka.

- Vi ser for oss at det vil komme en del spørsmål om folk kan reise på hyttene sine til helga. Derfor var det viktig for oss å få en vurdering på situasjonen for de nærmeste dagene, sier Welander.

- Trygt å ferdes

Kommunen hadde ifølge Opp onsdag ettermiddag et møte med NGIs eksperter, og svaret de fikk, var beroligende:

- De sier at det er veldig lite sannsynlig at det skal gå nye ras på østsiden av Skarvatnet nå. I og med at det er veldig stabile værmeldinger fremover, med kaldt vær og lite vind, anser de det trygt å ferdes i området, sier Welander.

Kommunen har nå informert hytteforeningen om ekspertenes vurdering.

Welander kommer likevel med en generell advarsel til de som har planer om å dra til fjells:

- Det er fornuftig å være forsiktig. Det er mye snø i fjellet, og det har vært mye vind. Samtidig har det vært noen veldig kalde perioder. Det er mye masse som har flyttet på seg, og snøen ligger i lag. Det har også vært mye sør og sørøstlig vind, og det fører til en del ekle snøskavler. Derfor skal en være veldig trygg før en går ut på tur, sier hun.