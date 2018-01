- For første gang kan jeg gå med slim fit-bukser

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som like etter klokken 08.00 meldte om at brannvesenet hadde rykket ut til senteret. Røykutviklingen kom fra et sikringsskap.

Etter at brannvesenet hadde gjort seg ferdig på stedet, opplyste politiet videre på Twitter at røykutviklingen skyldtes varmgang i et sikringsskap.

- E-verket er på stedet for å se på dette nå, sier Geir Ove Fossli operatør ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag like før klokken 08.30.