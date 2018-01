- For første gang kan jeg gå med slim fit-bukser

Her kan du reservere deg mot telefonselgere

NTNUs vindu mot byen trenger et nybygg

Hadia Tajik trosset Støre. Det har gitt henne nye fiender. Men for noen er hun en helt

Etterlyser flere ladestasjoner for elbiler

Her settes «Løken» ut av DDE-Bjarne: - Det var ganske flaut

- Veldig sannsynlig at hunden Asterix ble tatt av ørn

Svensk politi: Uakseptabelt at politiet angripes

Her settes «Løken» ut av DDE-Bjarne: - Det var ganske flaut

Saken oppdateres.

Trøndelag politidistrikt melder på Twitter at det har vært en ulykke på E6 ca. én kilometer sør for Snåsakroa. Veien var like etter klokken 10.00 sperret, men det er nå manuell dirigering på stedet. Ifølge Vegtrafikksentralen er ett felt åpnet.

To personbiler er involvert i hendelsen, men det er ikke meldt om personskader.

Klokken 11.30 opplyser politiet at E6 er åpen for normal trafikk.