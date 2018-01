Politimann sendte SMS til siktet foran avhør i ulvesak - nå er han frifunnet

Tove Helen Tronstad vet litt for godt hvordan det er når politiet ringer og forteller at noe har skjedd med datteren hennes

Ifølge Namdalsavisa blir dommen anket til Frostating lagmannsrett av Spesialenheten for politisaker.

Det var Spesialenheten som i desember i fjor tok ut tiltale mot politibetjenten for «å ha opptrådt slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak».

Aktor i saken la ned påstand om fengselstraff på 75 dager for politimannen. Den tiltaltes forsvarer ba om å få sin klient frifunnet. Strafferammen i slike saker på generelt grunnlag er inntil seks års fengsel.

Sendte SMS til skytter

Det var i 2016 at en mann skjøt en ung hannulv i Lierne, og derfor ble siktet. Politibetjenten, som da sammen med lensmann ble med på befaring der ulven ble skutt, og var involvert i etterforskningen, sendte den gang et par tekstmeldinger til mannen som felte ulven. Meldingene skal ha inneholdt råd i forbindelse med avhøret som skulle gjøres i etterkant, slik at saken kunne henlegges så raskt som mulig.

I den siste tekstmeldingen til den da siktede mannen, skrev politimannen at dette var noe som ikke trengte å bli nevnt for noen.

Mannen som tok livet av ulven sa i avhør at det var politimannen som hadde sendt ham disse tekstmeldingene.

Uenig i retten

I tiltalen som gjaldt motarbeidelse av rettsvesenet, legger retten i sin vurdering vekt på om tiltaltes handlinger kan anses som «annen rettsstridig adferd» etter Straffelovens paragraf 157. I denne vurderingen har retten delt seg, og er således uenige i dommen som er avsagt.

Flertallet, bestående av to meddommere, mener dette vilkåret ikke er oppfylt. De legger vekt på at tekstmeldingene som ble sendt av politimannen ikke beskrev noe annet enn det som faktisk hadde skjedd da ulven ble skutt.

- Meldingene hadde utelukkende til hensikt å sikre at relevant, selvopplevd og korrekt faktisk informasjon for skyldspørsmålet kom frem under politiavhøret, heter det videre.

Mindretallet i retten, bestående av en sorenskriver, er uenig i dette, og mener at det er grunn til å straffeforfølge politimannen.

Det blir understrekt av mindretallet at politimannen var etterforsker på saken, og at tekstmeldingene ble sendt til en person som hadde status som siktet. Samtidig nevner sorenskriveren at skytteren på det tidspunktet meldingene ble sendt ennå ikke var avhørt, samt at meldingene ble sendt i det skjulte.

- Konsekvensene av at tiltaltes handlemåte anses rettmessig, ville innebære aksept av at en siktet utsettes for påvirkning om både at en bør forklare seg og at en bør forklare seg på en bestemt måte, sies det videre.

- Bør straffes

Mindretallet mener også tiltalte kan ha hindret siktede i å avgi en mest mulig upåvirket forklaring, som til slutt skal være med på å avgjøre tiltalespørsmålet i en sak.

- Tiltaltes handlemåte og omstendighetene omkring denne, er etter rettens syn av en slik karakter at den bør straffes, avslutter sorenskriveren med.

Politimannen har i denne saken altså blitt frifunnet i samsvar med flertallets stemmer.

