Vannet har sunket 65 centimeter

Saken oppdateres.

Vannet demmes ikke lenger opp i Driva etter at et snøskred sperret elva i helga.

Siden 18.30 onsdag og fram til klokken elleve torsdag formiddag har vannstanden i Driva gått ned med 65 centimeter. Dette opplyser lensmann i Oppdal, Finn Skårsmoen, til Adresseavisen.

- Det er gravd fram åpninger i snøskredet og det renner godt gjennom nå, så de grepene som er tatt fungerer som de skal, sier Skårsmoen.

Får ikke flytte hjem

- Betyr det at de evakuerte kan flytte hjem igjen i dag?

- Nei, selv om tiltakene fungerer, så kan det skje uforutsette ting. Derfor tar vi alle forholdsregler. Sikkerheten kommer først. Vi vil derimot vurdere situasjonen på nytt senere torsdag, også situasjonen for de evakuerte. Politiet har tett kontakt med NVE og kommunen, og vurderer situasjonen fortløpende, sier Skårsmoen.

For to døgn siden ble 39 beboere evakuert fra Drivdalen på grunn av faren for en flodbølge og flom i Drivdalen.

Hardt rammet

Skiferbedriften Minera har de siste dagene vært hardt rammet av naturkreftene. Først herjet vinden med orkan i kastene, før snøskredet gjorde at bedriften måtte avslutte alt arbeidet i og ved produksjonslokalene i selve Drivdalen.

- De har i dag fått komme inn på området for å utbedre skader og sikre verdier i forbindelse med vinden. Men det er ingen produksjon ved anlegget, sier Skårsmoen.

Vannstanden over skredet i Driva steg kraftig fram til onsdag kveld. Det er nå gravd to renner gjennom de kompakte snømassene, slik at vannet igjen renner nedover Drivdalen, gjennom Oppdal og Sunndalen. I begge kommunene har kriseledelsen fulgt situasjonen tett de siste døgnene.

