Tre biler i trafikkuhell på E39

Saken oppdateres.

En tipser melder fra til adressa.no om en kollisjon på E39 ved Gjølme i Orkdal.

Kollisjonen skjedde omlag klokka 14.15.

- To biler har krasjet ganske kraftig, og en tredje bil hadde mindre skader og ser ut til å ha kommet inn i situasjonen etterpå, sier tipseren.

Det ble noe kødannelse etter kollisjonen.

Et kvarter senere passerte tipseren stedet igjen. Da hadde to av bilene kjørt videre for egen maskin, mens den tredje sto igjen med større materielle skader. En bergingsbil kom for å hente den.

Politiets operasjonssentral hadde ikke fått inn meldinger om hendelsen.