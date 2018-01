Vil ha ny vurdering av buss-soner i Trøndelag

All grunn til å juble over campus-vedtaket

Kommunen betaler over 500 000 for parkering og bøter til seg selv

Saken oppdateres.

- Vi vil alltid få problemer rundt sonegrensene, men det er viktig at vi legger grensene slik at de blir så naturlige som mulig. Stjørdal er et naturlig pendlerområde til Trondheim, og da må vi ha en busspris som er fristende. Vi må ha Stjørdal sentrum inn i sone én, sier Paulsen.

Hun tar opp saken i fylkesutvalget tirsdag.

Da Trøndelag ble ett fylke ved nyttår, endret samtidig AtB pris-systemet for kollektivtransport. Målet var å gjøre det enklere å reise kollektivt i nye Trøndelag.

Men endringen førte til billigere buss for enkelte, ga den pris-sjokk andre steder: Prisen på en bussbillett mellom Hommelvik og Stjørdal økte til 74 kroner. Årsaken var at grensen mellom sone en og to ble satt mellom Malvik og Stjørdal.

LES OGSÅ: I 2018 blir det dyrere å ta bussen

Gikk i protest

- 74 kroner fra Stjørdal til Hommelvika er ran på høylys dag, skrev en kvinne på AtBs Facebook-side.

Pendler Anne Kallset svarte med å kjøpe seg månedskort på NSB etter å ha betalt 74 kroner for en busstur på en mil. Før jul betalte hun 33 kroner.

- Jeg må si jeg ble veldig sjokkert over at det ble så mye dyrere, sa hun til Adresseavisen.

Og ordfører og varaordfører i Malvik aksjonerte ved å gå fra Hommelvik til Hell da Trøndelagsmøtet gikk av stabelen tidligere.

- Det er helt urimelig at de som bor med to kilometers avstand skal betale 74 kroner, mens du betaler 37 kroner for å reise fem mil, sa ordfører Ingrid Aune (Ap).

- Folk sender meg meldinger til alle døgnets tider om dette. Dette er noe vi har sagt fra om i krystallklare ordelag. Vi har vært klare på at dette vil føre til at færre tar buss, og flere kjører bil, sa Aune til Adresseavisen.

Pris er viktig

- Det ante oss at disse reaskjonene ville komme, sier Venstres Elisabeth Paulsen. Hun mener det er innlysende at Stjørdal sentrum må bli en del av sone én for de som benytter seg av periodebillett.

- Det er også mulig vi må ha en grensejustering andre steder, sier Paulsen.

- Å få til god kollektivtrafikk er et av de beste klimatiltakene vi kan ha, fordi mye av forurensningen kommer fra trafikken. Det er heller ikke plass til at folk kan kjøre bil til Trondheim. Vi må få folk over på buss, og da tror vi at pris har mye å si, sier Paulsen.

Hun mener imidlertid at fylkeskommunen ikke har mulighet til å bruke mer penger på kollektivtransporten, og at det derfor er viktig å sende et klart signal til staten.

- Når bymiljøavtalen skal reforhandles, må vi i Trøndelag si klart fra hva som er viktig for oss, sier Paulsen.

LES OGSÅ: Måtte holde babyen i armene på fire timer lang busstur

Bedt om orientering

Leder i transportutvalget i Trøndelag fylkeskommune, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), har fått mange henvendelser etter bussendringene som ble innført ved årsskiftet. Han skjønner at folk er frustrerte når bussprisen øker med 80 prosent for en reise mellom Hommelvik og Stjørdal.

- Det er helt åpenbart at det har blitt noen konsekvenser som er vanskelig for mange. Men dette er ikke hugd i stein. Nå har 811 soner blitt redusert til 13. Vi må se det totale bildet, for det kan være at dette har slått uheldig ut flere steder også. Vi må få litt mer fakta på bordet. Jeg er opptatt av at vi skal ha et enkelt system som er mest mulig likt for alle i Trøndelag. Vi kan ikke bare lage en løsning for ett sted, sier Skurdal Hopsø.

Han sier at denne problemstillingen omfatter alle som bor i nærheten av takstveggen mellom de ulike takstsonene. Dette gjelder for eksempel mellom Ler og Lundamo, og mellom Buvika og Børsa.

Transportutvalget har nå bedt om en orientering fra AtB i møtet i februar, for å få en oversikt over hvilken effekt det nye prissystemet har gitt.

- Skal vi gjøre noen endringer, må vi be om en evaluering. Det er noe vi må ta stilling til i transportutvalget, sier Skurdal Hopsø.