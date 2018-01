Ti prosent av EU-godkjente biler var ikke i god nok stand

Saken oppdateres.

Da Statens vegvesen kontrollerte biler som nettopp var EU-godkjent, avslørte de at ti prosent av dem ikke skulle ha vært EU-godkjent.

Statens vegvesen har utført stikkprøvekontroller i hele Trøndelag og Møre og Romsdal for å sikre at verkstedene ikke jukser når de EU-godkjenner biler.

- Vil gi bileierne valuta for pengene

608 kjøretøy ble kontrollert, og 62 av dem var i for dårlig stand til at de skulle ha fått EU-godkjenning.

Blant feilene kan det være alvorlige mangler som bremsefeil eller rustskader, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

- Målet med stikkprøvekontrollene er å sørge for at bileierne får valuta for pengene sine når de velger hvilken virksomhet som skal få ta EU-kontrollen på bilen deres. Vi stabiliserer konkurransen når vi sørger for at de som har godkjenning gjør en redelig jobb, sier Odd Nasvik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Verkstedene der det blir oppdaget avvik, får brev med advarsel og pålegg om å følge kontrollinstruksen.

- Dersom vi finner avvik flere ganger, så kan vi inndra deres godkjenning for en periode, som regel i tre til seks måneder, det avhenger av alvorlighetsgraden, sier Nasvik.

Aksjon mot ulovlige bilverksteder

I 2016 gjorde vegvesenet en aksjon mot ulovlige bilverksteder. Fem av dem ble anmeldt og politietterforsket i 2017. Fire av disse har så langt vedtatt et forelegg, mens en virksomhet ikke har vedtatt forelegget ennå.

Vegvesenet har også hatt tilsyn ved 269 trafikkskoler i Midt-Norge. De fant 88 avvik der de mener at opplæringen ikke har vært god nok.

