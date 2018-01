Fire alpinister ligger på St. Olav etter ulykker i helgen

Knust Berge etter at EM-drømmen brast: – Nå føler jeg meg tom

Skogn lørdag: En ung jente kjørte ut og skadet leveren under kjøring i Torsbustaden alpinsenter. Hun ble først operert ved Levanger sykehus og mandag overført til St. Olav.

Oppdal lørdag: En ung mann krasjet i et tre da han kjørte i løypa mellom Vangslia og Ådalen i Oppdal. Han ble sendt til St. Olav med alvorlig lårbeinsbrudd.

Oppdal søndag: En mann i 40-årene mistet kontrollen, kjørte inn i et tre og pådro seg alvorlige skader. Mannen ble fløyet fra Stølen til St. Olav med luftambulanse.

Vassfjellet mandag: En mann i 50-årene pådro seg alvorlige skader i Vassfjellet. Mannen var bevisstløs da han ble funnet og fløyet til St. Olav med luftambulanse.

Tenåring med skade i lever

Jenta som skadet seg i Torsbustaden alpinsenter i Skogn ble først operert ved Sykehuset Levanger for stabilisering, og så overflyttet til St. Olavs hospital. Der ble hun mandag operert for en leverskade. Mandag ble tilstanden karakterisert som stabil og at skadene var alvorlige.

Jentas far sa følgende til avisa Innherred mandag:

– Jeg kjørte like attmed henne, men ettersom hun falt ned fra kanten utenfor løypa, så jeg ikke akkurat hvordan hun landet. Jeg er faktisk i tvil om hun traff noe tre i det hele tatt, slik det også har vært opplyst. Derimot tror jeg hun fikk seg et kraftig trykk i mellomgulvet da hun traff bakken. Det kan også forklare leverskaden.

Han beskriver forholdene i bakken som ganske enkle å kjøre i og bærer ikke nag til Torsbustaden alpinsenter.

– Det var hardt, men ikke blåis. Etterpåklok kan alle være. Ja, det burde vært et nett på stedet, det var det ikke, men dette var likevel et uhell. Uhell skjer. At alpinsenteret tar sine forholdsregler og iverksetter tiltak er prisverdig, sier han til Innherred.

- Kjørte inn i et tre

To menn ble i helga sendt med luftambulanse til St. Olav med alvorlige skader etter ulykker i skisenteret i Oppdal.

Den første ulykken skjedde på lørdag da en ung mann krasjet i et tre på samkjøringsløypa, som kalles for Fjellsida, fra toppen av Vangslia til Ådalen. Gutten fikk et alvorlig lårbeinsbrudd, og ble hentet av luftambulansen.

Søndag ettermiddag ble en mann i 40-årene alvorlige skadet. Vedkommende kjørte i preparert løype i anlegget i Stølen.

- Han mistet kontrollen og kjørte inn i et tre utenfor preparert nedfart, uttaler heissjef Arnulf Erdal.

- Flere småulykker

- Vi hadde også flere andre småulykker, men ingen flere alvorlige, heldigvis. Vi har vært forskånet for alvorlige skader tidligere i sesongen, men i helga fikk vi flere hendelser. Vi hadde om lag 3000 gjester i heisene i helga, sier Erdal, som ikke kan huske at luftambulansen må hente skadde personer i alpinanlegget to ganger på en helg.

- Vi håper det går bra med alle de skadde, og ønsker dem riktig god bedring. Vi gjør det vi kan for å forhindre skader, og håper at vi får så lite skader som mulig framover.

Han anslår at det største skianlegget i Midt-Norge har mellom 100 og 130 skadeoppdrag gjennom en sesong.

Funnet bevisstløs

Mannen i 50-årene ble funnet bevisstløs i alpinbakken i Vassfjellet mandag kveld, og ble sendt til St. Olavs hospital med luftambulanse.

St. Olavs hospital opplyser i en pressemelding tirsdag at mannen er alvorlig skadet, og at tilstanden hans er stabil.

Økning

I fjor omsatte alpinanleggene i Norge heiskort for rekordhøye 1141 millioner kroner. Det var 50 millioner kroner mer enn året før og 3. året på rad med økt omsetning.

Alpinanleggenes landsforening har laget en landsoversikt som tydeliggjør økningen i heiskortsalget hos de ulike landsdelene.

Tallene som er hentet fra medlemmene viser at heiskortsalget samlet har økt med nesten 30 prosent. Størst er økningen i regionen som strekker seg fra Agder til Møre og Romsdal med pluss 57 prosent. Her var snøforholdene særlig utfordrende i forsesongen 2016.

- Det er veldig hyggelige tall, og det er klart at folk får en helt annen dragning mot alpinanleggene når det nå også endelig ligger skikkelig med snø i lavlandet. Foreningen vår har 200 medlemmer og det at det nå også er gode forhold i de mindre anleggene som er helt avhengige av natursnø, og der det legges ned en voldsom dugnadsinnsats er utrolig viktig for rekrutteringen til bransjen vår, sier Camilla Sylling Clausen som er generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening i en pressemelding publisert 19. januar.