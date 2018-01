Sykkel-VM sier at politiet må saksøke dem for å få penger

Jeg ble fillerista av filmen og sjokkert da vi fant ut at den er tillatt for barn over 12 år

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet offentliggjorde torsdag sin konklusjon i varslersakene mot Trond Giske, der de slår fast at den tidligere nestlederen har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giskes advokater gikk like etterpå hardt ut mot partiets håndtering av sakene, der de mente at han ikke hadde fått mulighet til å svare på anklagene. Det fikk igjen flere Ap-politikere i Trøndelag til å reagere på partiets håndtering, blant annet den nyvalgte lederen for fylkeslaget, Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører Tore O. Sandvik.

- Det er rystende om det stemmer at Støre har konkludert uten å vente på Trond Giskes tilsvar, skrev Sandvik i en sms til Adresseavisen.

Sykmeldt

Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen sier at hun etter flere samtaler med trønderske politikere i dag ikke er i tvil om at mange i partiet er opprørt over behandlingen av Giske.

- Det handler om to ting: de mener at han må få en mulighet til å forklare sin versjon på en ordentlig måte, og det andre er at partiet konkluderer mens han er sykmeldt. Jeg hører det er flere som sier at Giske er syk, og man reagerer på at partiet ikke tar hensyn til det, sier Aglen.

Hun sier hun opplever at mange i kretsen rundt Giske mener at han vil komme bedre ut av situasjonen når alle kort, inkludert hans versjon av sakene, legges på bordet.

Hun sier også at mange i partiet i Trøndelag er usikre på i hvor stor grad dette handler om en maktkamp i partiet.

- Den åpenbare misnøyen i Trøndelag bør bekymre Ap-ledelsen, sier hun.

Overrasket

På spørsmål om hun er overrasket over at de trønderske Ap-politikere i så stor grad slår ring om Giske, svarer Aglen:

- Ja, egentlig. Jeg er ikke overrasket over at de mener det, men jeg er overrasket over at de tør uttrykke kritikken så tydelig. Det forteller meg at denne konflikten ikke er over, sier hun.

- Hva kan det bety for partileder Jonas Gahr Støre?

- Støre er avhengig av at flest mulig i partiet har tillit til hvordan denne prosessen har blitt håndtert. At de er trygge på at det har vært en redelig prosess og ikke en maktkamp hvor man har bestemt seg på forhånd. Det er naivt å tro at dette bare er noe man mener i Trøndelag, og jeg tror kritikken mot prosessen er bredere enn som så, sier Aglen.

- Fullt innsyn

Støre sa torsdag at Trond Giske har hatt fullt innsyn i alle sakene mot ham og mulighet til å komme med sin versjon.

- Vår advokat har delt all informasjon vi har innhentet med Giskes advokater, og Giske har i møter gitt sine reaksjoner på varslene, men han har ikke kommet med skriftlige innspill ut over det hans advokater har formidlet til vår advokat, sier Støre til NTB.