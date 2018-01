Nytt selskap skal hente søpla til 12 000 trønderske husstander

Derfor har Olympiatoppen fått pusset opp et tostjerners hotell i OL-landsbyen

Adresseavisen fortalte tidligere i januar at søppel hopet seg opp, og at hentingen var svært forsinket i Malvik, Selbu, Inderøy, tidligere Leksvik kommune og deler av Stjørdal.

Det er det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon som har ansvaret for innhentingen av husholdningsavfall i disse kommunene, men siden oktober 2016 hadde underleverandøren Retur AS gjort selve jobben.

Dette selskapet pekte på influensasyke ansatte som årsak til forsinkelsene.

Sa opp avtalen

11. januar varslet Innherred Renovasjon at kontrakten med Retur AS ville bli avviklet, og at det var sistnevnte som hadde sagt opp avtalen etter forhandlinger mellom partene.

I en pressemelding opplyser nå Innherred Renovasjon at de har dannet et nytt innsamlingsselskap sammen med Hamos Forvaltning og Midtre Namdal Avfallsselskap.

De nye selskapet, Retrans Midt AS, skal fra 5. februar ta over søppelinnhentingen i de kommunene der Retur AS hadde oppdraget. Til sammen dreier det seg om rundt 12 000 husstander.

- Vi skal sikre at tjenestene til innbyggerne blir drevet kostnadseffektivt og i tråd med forventningene hos kunder og eiere, sier styreleder i Retrans Midt AS, Torbjørn Evjen, i pressemeldingen.

Overtar mer

Retrans Midt vil fra 1. mai også overta ansvaret i en del kommuner i Namdalen, ettersom Midtre Namdal Avfallsselskaps kontrakt med Retur AS da vil bli avviklet.

Det er også tanken at det nye selskapet på sikt skal inngå kontrakt med Hamos Forvaltning, som er renovasjonsselskap for elleve kommuner i Trøndelag og på Nordmøre.