Flere hundre veier i Trøndelag har fått nytt nummer

Her er den neste utfordringen som venter håndballgutta

Syltynt OL-håp for syk Magnus Moan: – Toppidrett er brutalt

Her spytter Premier League-stjernen på motspilleren

Sponsor hevder Diskerud har signert for Manchester City

Ann Kristin bygde sitt eget hus for under 100 000 kroner

Saken oppdateres.

Fra 1. januar i år fikk en hel del fylkesveier nytt nummer. Det skriver Statens vegvesen i ei pressemelding.

- Årsaken til at det er nødvendig med nye nummer på fylkesveiene, er at samme fylkesveinummer kan gå igjen i flere fylker. Eksempelvis finner vi fylkesvei 1 i alle fylker unntatt Oslo, Østfold og Vestfold. Der fylkesveier krysser fylkesgrensene er det heller ikke uvanlig at veien endrer nummer ved fylkesgrensene, skriver de.

LES OGSÅ: Bilfører fikk 85 400 kroner i bot

Firesifret

Alle de nye veinumrene består av fire siffer, bygd opp slik at en får en sammenhengende nummerering uavhengig av fylkesinndeling.

- De fylkesveiene som er definert som viktige fylkesveier er skiltet med hvite veinummerskilt ute på vei. Omnummereringen tar sikte på å endre disse i minst mulig grad.

LES OGSÅ: Fyllekjørte én meter – ble dømt til fengsel

Riksveier og de viktigste fylkesveiene vil få nummer fra 1 til 999, mens resten av fylkesveiene vil ha fire siffer.

Viktig for beredskapen

Denne endringen vil for folk flest kanskje ikke ha så stor betydning. Det er likevel viktig i beredskapssammenheng, påpeker vegvesenet.

LES OGSÅ: Måtte losse av før varebilen fikk kjøre videre

- I samarbeid med Statens kartverk oppdaterer Statens vegvesen månedlig nødetatene med bakgrunn i Nasjonal Vegdatabank (NVDB), slik at de hele tiden har en oppdatert versjon av vegnettet med tilhørende vegnummer, sier Per Andersen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Les også: Beslagla 120 kg kjøtt og ost fra overlastet bil

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter