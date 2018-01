Politiet ble tilkalt da guttene skulle lage Youtube-video

Saken oppdateres.

Politiet varslet klokken 17.05 at de rykket ut til et svindelforsøk ved kjøpesenteret, men det viste seg etter hvert at det dreide seg om guttestreker.

Operasjonsleder Astrid Metlid ved Trøndelag politidistrikt sier at guttene skal ha filmet seg selv for å kunne legge det ut på videodelingstjenesten Youtube.

- Det så ut som et tyveri for folk som var der. Det var relativt uskyldig, men hvis de skal gjøre sånne ting er det lurt å spørre først, sier Metlid til Adresseavisen.

De fire guttene var i alderen 16-18 år, og de ble tatt hånd om at vektere inntil politiet kom til kjøpesenteret. Metlid sier at de fikk «en liten formaning» fra politiet, og at filmklippene ble slettet.