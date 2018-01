Ingvild Kjerkol: - Nå er det viktig å se fremover

Mislykket evaluering, intern strid og «trønder-mafiaen». Her er seks grunner til at Ap-krisen fortsetter.

Saken oppdateres.

Fra Trøndelag møter sentralstyremedlem Ingvild Kjerkol, samt fylkesleder Anne Marit Mevassvik og fylkesnestleder Ståle Vaag fra Trøndelag Ap.

Det ekstraordinære landsstyremøte i Ap kommer i kjølvannet av varslingssakene mot Giske. Rett før landsstyremøtet ble det klart at sentralstyret har konkludert med at Giske ikke lenger får møte i sentralstyret.

- Vil ikke nyansere dette nå

På vei ut fra sentralstyremøtet snakker Adresseavisen med Kjerkol:

- Uttalelsen kommer fra et enstemmig sentralstyre, støtter du den?

- Det er en uttalelse som sentralstyret står bak. Sentralstyret er ikke et vedtaksforum, men det er en felles opplevelse av situasjonen og veien videre. Så er det ikke riktig av meg å gå inn og nyansere den nå, fordi det er viktig å se fremover, sier Ingvild Kjerkol til Adresseavisen.

Hun gjentar at hovedbudskapet nå er å se fremover.

Støre selv sa dette på vei ut fra sentralstyremøte:

– Sentralstyret har ikke fullmakt til å avsette personer som er valgt av Landsmøtet, men sentralstyret har gitt utrykk for, i lys av varslingssakene, at det ikke er naturlig at han møter ut denne perioden, sier Støre til NRK.

Landsstyremøtet åpner med tale fra Jonas Gahr Støre om den politiske situasjonen og situasjonen for partiet (se videooverføring øverst i denne saken).

To hovedkonklusjoner

Adresseavisen har bedt om Trond Giskes kommentar til at han er ferdig i sentralstyret. Avtroppende rådgiver Bård Flaarønning skriver i en sms at Giske fortsatt er sykmeldt, og derfor ikke kan kommentere konklusjonen.

Fakta: Slik er Arbeiderpartiet organisert Partiets høyeste organ er landsmøtet som avholdes annethvert år. Der velges sentralstyret, landsstyret og partiets øverste ledelse, og partiets politikk blir vedtatt.

Neste ordinære landsmøte skal avholdes våren 2019. Spørsmålet om det er behov for et ekstraordinært landsmøte i kjølvannet av Giske-saken og alt bråket i partiorganisasjonen, er imidlertid ventet å bli et tema under mandagens ekstraordinære landsstyremøte på Gardermoen.

Mellom landsmøtene er landsstyret partiets høyeste organ. Landsstyret består av sentralstyret, to representanter fra alle fylkene som skal inkludere fylkeslederen, to representanter fra ungdomspartiet AUF, samt en representant fra partiets samegruppe. Landsstyret møtes to-fire ganger i året.

Sentralstyret har ansvar for å iverksette landsmøtenes vedtak og lede partiet mellom landsmøtene. Det består av partiets leder, nestleder, partisekretær og leder av partiets kvinnenettverk samt 16 andre valgte medlemmer. I tillegg deltar AUFs leder med fulle rettigheter.

Partikontoret på Youngstorget ledes av partisekretæren, p.t. Kjersti Stenseng, og står for den daglige driften av partiet. Partisekretæren er valgt av landsmøte og er en del av ledelsen i Ap. Partikontoret har en stab på rundt 30 ansatte, som er organisert i en politisk del og en administrativ del.

Aps stortingsgruppe består etter valget 2017 av 49 folkevalgte representanter. De ledes av et stortingssekretariat. Hans Kristian Amundsen trakk seg som sekretariatsleder søndag etter langvarig konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng og partikontoret på Youngstorget.

De 49 stortingsrepresentantene får støtte av rundt 30 ansatte politiske rådgiver og rundt 10 administrativt ansatte.

(Kilde: NTB)

En etter en har sentralstyremedlemmene forlatt møterommet for å spise en rask lunch før selve landsstyret tar til.

Slik Adresseavisen forstår det, er det lite trolig at landsstyret gjør vedtak som rokker ved de to hovedkonklusjonene:

Sentralstyrets tilslutning til Støres vurderinger av at Giske har brutt partireglementet for seksuell trakassering

Giske skal ikke møte i senralstyret ut valgperioden.

Konklusjonen rundt Giskes plass i sentralstyret, kom i en pressemelding mandag formiddag. Der gjentok de også konklusjonen etter varslingssakene mot Giske:

"Sentralstyret konstaterer at konklusjonen i behandlingen av flere av varslene er at det har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. For Arbeiderpartiet er det forventet at våre tillitsvalgte har en atferd som er forenlig med vårt verdigrunnlag og våre retningslinjer for hvordan vi mener at kvinner og menn skal bli møtt i vår organisasjon. Dette ansvaret hviler ekstra tungt på våre fremste tillitsvalgte.

Da Trond Giske allerede har trukket seg som nestleder er det naturlig at Giske ikke møter i sentralstyret ut denne valgperioden."

I pressemeldingen heter det også at sentralstyret ser frem til at Trond Giske - etter endt sykmelding - gjenopptar sitt politiske arbeid i Stortinget for fullt.