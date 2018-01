Kvinne fikk glasskår over seg da buss skled inn i husvegg

Har forsket på oppskriften for lykke

Saken oppdateres.

- En buss har sklidd inn i en husvegg på Hestvika på Hitra, melder politiet i Trøndelag.

Det var ingen personer i bussen unntatt sjåføren.

- En kvinne var inne i huset. Hun får tilsyn fra helsepersonell, sa operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt klokka 8.35.

Først meldte politiet at kvinnen hadde fått et vindu over seg, dette modererer de etterpå.

- Bussen har kjørt inn i en enebolig i en sving. Bussen har truffet et vindu som ble knust, og kvinnen har fått glasskår over seg. Bussen har også truffet en bil som sto parkert utenfor, sier Tiller.

Den skadde er tatt med i ambulanse. Politiet kan foreløpig ikke si mer om skadeomfanget.

- Det er speilblankt føre på stedet, sier Tiller.

Tipsere opplyser også til Adresseavisen at det er speilblanke veier flere steder både på Hitra og Frøya mandag morgen.

- Vegtrafikksentralen har ute alt tilgjengelig mannskap, sier operasjonslederen.