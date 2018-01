Moskuskalver dør av sykdom

Saken oppdateres.

Det er så langt avlivet to moskuskalver som hadde munnskurv. I tillegg hadde en kalv som nylig ble ihjelkjørt munnskurv.

- Jeg og en veterinær fra Veterinærinstituttet var mandag ute for å se nærmere på situasjonen. Vi oppdaget to syke kalver. Vi så to som hadde antydning til skurv og noen som ikke hadde det. Vi fant en som var så hardt angrepet at vi avlivet den, uttaler naturoppsyn Tord Bretten i Statens Naturoppsyn til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Så mye er moskusen verdt for Oppdal og Dovrefjell

Smittsom virussykdom

Det var for over en uke siden de første munnskurvtilfellene ble oppdaget denne vinteren. Munnskurv er en smittsom virussykdom som rammer helst kalver. Sykdommen har derimot vært registrert flere ganger i moskusflokken på Dovrefjell på 2000-tallet, og ble første gang oppdaget i 1987, ifølge opp.no.

LES OGSÅ: Denne moskusen skal lokke nederlendere til Trøndelag

Bør ikke røre døde dyr

Ofte er det enkeltindivid som rammes. Smittede kalver får som regel blodige sår og byller i munnpartiet, som gjør det vanskelig å ta til seg føde. Sykdommen kan også smitte til mennesker. Dersom du finner døde dyr med tydelige tegn på sykdommen, bør du ikke berøre dem, men kontakte Statens Naturoppsyn.

Få tilgang til alt innhold på adressa.no. Bli abonnent nå!

Sykdommen forårsakes av et virus som er vanlig hos sau i Norge. Smittestoffene på Dovrefjell er trolig forårsaket av sauer som beiter i områdene hvor også moskusen oppholder seg.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.