Tre biler involvert i ulykke på E6 i Steinkjer

Saken oppdateres.

- Alle nødetater har rykket ut, sa operatør Morten Brøndbo ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag til Adresseavisen klokken 14.45 torsdag.

Ifølge politiets innsatsleder på stedet, Ole Tuset, er det tre biler som har kjedekollidert ved en fotgjengerovergang i Sparbu sentrum.

Én til sykehus

- Ut fra spor og opplysninger vi har fått, ser det ut til at det er kjedd påkjørsel bakfra, trolig fordi det har vært noen i fotgtjengerovergangen den fremste bilen bremset for. Føreren i den ene bilen er sendt til Sykehuset Levanger for sjekk, sier Tuset til Adresseavisens reporter på stedet.

I alt fire personer fordelt på tre biler skal ha vært involvert.

Skapte kø

Uhellet skjedde i rustrafikken torsdag ettermiddag og skapte køer.

- Da vi kom hit sto to kjøretøy i veibanen. Den ene fikk vi ganske raskt av veien fordi den fortsatt er kjørbar. Den andre fikk vi trillet av veien med mukselkraft før den ble hentet av bilberging, sier Tuset.

Ifølge Vegtrafikksentralen var det en periode redusert fremkommelighet forbi ulykkesstedet. Men ca kl 15.30 var veien åpen igjen.