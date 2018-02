Trafikkuhell ved Sunndalsveien i Oppdal

Mann siktet for uriktig forklaring i Janne Jemtland-saken

Saken oppdateres.

Politiet meldte fredag om et trafikkuhell ved Sunndalsveien 532 i Oppdal. Tre personer skal ha vært involverte i uhellet. De meldet at alle var bevisste.

Klokka 12.21 meldte politiet at det var bestilt berging av kjøretøy og at det var bar tørr asfalt på stedet. Det var to personer som ble kjørt med ambulanse.

– Det er en påkjørsel bakfra, og to personer er kjørt fra stedet i ambulanse. Det skal ikke være noe alvorlig, men det var noe smerter i arm og ben, sier operasjonsleder Bjørn Handegard.

Det er nå ryddet på stedet, melder politiet.

#Oppdal - trafikkuhell ved Sundalsveien 532. Påkjørsel bakfra. Tre personer involvert - alle bevisst. Nødetater rykker ut. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) February 2, 2018