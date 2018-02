Heder til Adresseavisen-journalister for internasjonal journalistikk

Saken oppdateres.

Lørdag kveld mottok hun to av journalistikkprisene som ble delt ut på Hellkonferansen lørdag kveld.

Den trønderske journalistikkprisen som hvert år deles ut i regi av Trondhjems Journalistforening, Nord-Trøndelag Journalistlag og Trondheim Redaktørforening, tildeles i ulike kategorier.

Vant for journalistikk om IS

Hovedprisen gikk til Kjerstin Rabås sammen med de andre Adresseavisen-journalistene Jonas Alsaker Vikan, Richard Sagen, Jonas Nilsson og Espen Bakken.

Den fikk de for reportasjen «Datakonvertittene» om en trøndersk mann som valgte å konvertere til Islam og dra til Syria for å kjempe for IS.

Pris for flyktningejournalistikk

Rabås fikk sammen med fotograf Richard Sagen også featureprisen for «Flukten fra Norge», en rekke artikler om enslige avviste asylgutter som hadde flyktet fra Norge for unngå å bli sendt tilbake til Kabul og i stedet søkte lykken på nytt i Frankrike.

- Den trønderske journalistprisen er en lokal pris, men begge disse prosjektene strekker seg ut over Trøndelag og Norges grenser. Jeg setter stor pris på at det er rom for å jobbe med slike samfunnsspørsmål, sier Rabås.

Politiet hacket ulovlig

Rabås' partner og hovedjournalist på «Datakonvertittene», Jonas Alsaker Vikan, ble også tildelt to priser.

Sammen med Pål Solberg og Simen Granviken fikk han prisen for nyhetsjournalistikk for artiklene «Grenseløs» som avdekket hvordan politiet har latt fremmede makter hacke nordmenn ulovlig i jakten på overgripere.

Alsaker Vikan var forhindret fra å være til stede på Hell.

- Resultatet imponerer

Dette er juryens begrunnelse for hovedprisen til «Datakonvertittene»:

«Vinnerne av hovedprisen kombinerer undersøkende journalistikk og faglig innsikt med featurejournalistikkens presentasjonsformer. Resultatet imponerer. Gjennom fire deler fortelles historien som gir innsikt i bakgrunnen for at en etnisk norsk nordtrønder, samt to unge menn fra tilsvarende bygdesamfunn i Latvia og Finland, slutter seg til terrororganisasjonen IS. Prosjektet er særpreget ved en genuin journalistisk nysgjerrighet, utholdenhet, grundig og omfattende researcharbeid fra ulike kilder, nasjonalt som internasjonalt, samt evne til å presentere kompliserte temaer på en leservennlig måte.»

Prislista

Disse fikk tildelt priser på Hell lørdag kveld:

Nyhetsjournalistikk

Vinner: «Grenseløs» av Jonas Alsaker Vikan, Pål Solberg og Simen Granviken, Adresseavisen. Hederlig omtale gikk til «Kineserne er tilbake» av Sivert Rossing og Bjørn Erik Øvrelid, Trønder-Avisa.

Bildejournalistikk

Vinner ble «Hjertebarn» av fotograf Rune Petter Ness, Adresseavisen. Hederlig omtale gikk til «Haukvatnet» av Morten Antonsen, Adresseavisen og «Redningsaksjon» av Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa.

Lokaljournalistikk

Vinner ble «Internasjonalt øysamfunn» av Cecilia Brurok, Trond Hammervik, Lars Otto Eide, Bjørn L. Rønningen og Nina Sandvik, Avisa Hitra-Frøya.

Featurejournalistikk

Vinner ble «Flukten fra Norge» av Kjerstin Rabås og Richard Sagen, Adresseavisen.

Hedersprisen

Hedersprisen gikk denne gangen til NRKs filmanmelder Birger Vestmo, NRK.