Reinsdyraksjon ved Steinkjer

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt opplyser at reinen har forvillet seg inn på en del av E6 sør for Steinkjer der det er gjerder langs veien, og som gjør at reinsdyret ikke kommer seg ut av veien.

Politiet er på vei med egen patrulje.

I tillegg er eieren av reinsdyret varslet i tillegg til både vegtrafikksentralen og jernbaneverket. Toglinja går like ved.

Tidligere på dagen har adressa.no fått tips av beboere i Sparbu om at en flokk rein beiter på jordene ved et boligfelt.