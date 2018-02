27-åring nekter straffskyld for bajonett-drapet på Ler

Redd for å ta ordet på jobb? Her er triksene som gir deg selvtillit

Like før klokken 10.30 leste statsadvokat Per Morten Schjetne opp tiltalen mot 27-åringen i Frostating lagmannsrett. Deretter spurte lagdommer Randi Grøndalen melhusmannen om han erkjenner straffskyld for å ha drept Råger Holte natt til eller på morgenen 24. januar i fjor.

- Ikke skyldig, sa 27-åringen.

Satt av 13 dager

Sør-Trøndelag tingrett fant det i november bevist at 27-åringen drepte vennen Råger Holte med over 100 knivstikk. Han ble dømt til 15 års forvaring, men anket drapsdommen til Frostating lagmannsrett. Det er satt av 13 dager til ankesaken, og skyldspørsmålet skal avgjøres av en jury.

Da straffesaken gikk i tingretten, ville ikke den drapstiltalte mannen forklare seg i retten. Som følge av dette måtte statsadvokaten lese opp hundrevis av sider med politiavhør. Tiltalte har nå besluttet å forklare seg, og har endret forklaring, kom det frem etter en pause i retten. Han erkjenner då ugjerningen, men ikke straffskyld.

- Slåss med hverandre

Onsdag 25. januar i fjor fikk politiet melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus. Samme ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse, og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig. Noen timer senere ble 27-åringen arrestert og siktet for grov kroppsskade med døden til følge - en siktelse som ble skjerpet til forsettlig drap og deretter endte med drapstiltale, drapsdom og dagens ankesak.

Den siste observasjonen av drapsofferet Råger Holte i live har politiet tidfestet til klokken 22.21 mandag 23. januar i fjor. Tiltalte har forklart at han oppholdt seg i boligen til kameraten på Ler i Melhus fra søndagen før til tirsdag morgen. 27-åringen har erkjent å ha slåss med Holte natt til denne tirsdagen. Han hevder imidlertid at de to skværet opp etterpå, og at Holte var i live da han forlot leiligheten tirsdag morgen.

Denne versjonen tror ikke påtalemyndigheten på, og han ble heller ikke trodd av Sør-Trøndelag tingrett.

«Svært brutal»

Retten mente at Holte allerede var drept på dette tidspunktet, og at 27-åringen hadde stukket ham mellom 130 og 140 ganger med bajonetten. Flere av stikkene var dødelige. I tillegg ble 38-åringen påført flere stikk etter sin død, skriver tingretten i dommen, hvor ugjerningen i tillegg ble beskrevet som «svært brutal». Retten påpekte at det er det samlede bevisbildet i saken som gjorde at andre gjerningsmenn enn tiltalte ble utelukket.

I forbindelse med ankesaken har forsvarerne bedt retten om at det gjennomføres en befaring i boligen hvor Holte bodde og ble drept på Ler.

- Vi har bedt om befaring fordi vi mener det vil gjøre det lettere for dommerne og lagretten (juryen journ.anm.) å vurdere det som har med huset å gjøre, når de har sett det, sa Opdahl til Adresseavisen i forrige uke.

Statsadvokat Per Morten Schjetne, opplyste i den forbindelse at lagmannsretten har satt av tid til befaringen mandag 12. februar, men om dette blir gjennomført, vil retten ta stilling til underveis i saken.

Forsvarerne brukte mye av sin vitneførsel tingretten på å belyse aktiviteten ved huset etter at 27-åringen hadde dratt. Forsvarer Opdahl, opplyste at dette også blir sentralt for dem i ankesaken.

