Drapstiltalt endrer forklaring - erkjenner drapet på Råger Holte, men hevder nødverge

At tiltalte har endret forklaring, kom frem etter en pause i ankesaken i Frostating lagmannsrett.

- Min klient sier at drapet skjedde med ham til stede. Han vil ikke erkjenne straffskyld. Han sier dette skjedde i nødverge, sa forsvarer Arve Opdahl til retten.

Møte i fengselet søndag

Da straffesaken gikk i tingretten, ville ikke den drapstiltalte mannen forklare seg i retten. Som følge av dette måtte statsadvokaten lese opp hundrevis av sider med politiavhør. Om tiltalte denne gangen skulle forklare seg, det var inntil klokken 11.00 mandag uklart. Etter et møte med klienten kom forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig inn om meddelte retten den oppsiktsvekkende vendingen i saken. Opdahl opplyste i tillegg at klienten vil forklare seg om det han hevder skjedde i nødverge.

Som følge av erkjennelsen, vil mange av vitnene i saken bli frafalt - trolig rundt 15, opplyste forsvarer Opdahl videre.

Dette er vitner som forsvarerne ville bruke til å belyse bevegelser rundt boligen til Holte før han ble funnet død.

Forsvarer Opdahl, opplyser til Adresseavisen at klienten først bestemte seg for å endre forklaring mandag morgen. Forsvarerne var innom fengselet søndag kveld.

- Der forberedte vi ham på muligheten og forklarte ham reglene for selvforsvar, sier Opdahl og poengterer at selvforsvar ettetr straffeloven kan føre til straffrihet og eventuelt nedsatt straff.

- Dramatisk

- Dette er en ny og dramatisk endring i bevisbildet, sa statsadvokat Per Morten Schjetne da han startet sitt innledningingsforedrag.

Statsadvokaten fikk ikke vite om tilståelsen før forsvarerne oppdaterte ham om dette på vitnerommet kort tid etter at rettssaken startet, opplyser han til Adresseavisen.

I foredraget, som i utgangspunktet var planlagt å vare opp mot to timer, går statsadvokaten kronolgisk gjennom dagene før og etter bajonettdrapet på Ler.

Han viste blant annet to bilder av tiltalte. Det ene var fanget av et overvåkningskamera på en butikk på kvelden søndag 22. januar, mens det andre ble tatt av politiet etter at 27-åringen var pågrepet og siktet for ugjerningen 25. januar. På disse bildene har mannen på seg en Ullvang-genser.

- Genseren han har på seg denne onsdagen er adskillig mindre enn den han har på seg på søndagen. Påtalemyndigheten mener at den genseren har vært på en alt for varm vask et sted mellom søndag og onsdag, men dette vil neppe bli det store poenget slik saken står nå, sa Schjetne, med henvisning til drapserkjennelsen fra tiltalte rett før.

Har nektet straffskyld

Onsdag 25. januar i fjor fikk politiet melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus. Holte ble funnet av en telemontør. Samme ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse, og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig. Noen timer senere ble 27-åringen arrestert og siktet for grov kroppsskade med døden til følge - en siktelse som ble skjerpet til forsettlig drap og deretter endte med drapstiltale, drapsdom og dagens ankesak.

Tidligere har tiltalte i politiavhør forklart at han oppholdt seg i boligen til kameraten på Ler i Melhus fra søndagen før til tirsdag morgen. 27-åringen har erkjent å ha slåss med Holte natt til denne tirsdagen.

Han forklarte i sine to første politiavhør at Holte slo ham med både et askebeger, en tallerken, en klappstol samt med det som lignet på en 70-tallsradio. Til avhøreren forklarte 27-åringen at bakgrunnen for slåsskampen var et ønske fra Holte, som var åpent homofil, om at de skulle «ligge i sengen og kose». Dette var imidlertid ikke «hans stil». Da tiltalte motsatte seg dette endte det med slåsskamp, fortalte 27-åringen i avhøret som statsadvokaten leste høyt i tingretten.

Tiltalte har imidlertid tidligere hevdet at de to skværet opp etterpå, og at Holte var i live da han forlot leiligheten tirsdag morgen. Denne forklaringen vil han i dag altså endre, når han får ordet i retten.

Mannen har nektet straffskyld siden pågripelsen.

Fikk forvaringsdom

Sør-Trøndelag tingrett fant det i november bevist at 27-åringen drepte vennen Råger Holte med over 100 knivstikk. Han ble dømt til 15 års forvaring, men anket drapsdommen til Frostating lagmannsrett. Det var i utgangspunktet satt av 13 dager til ankesaken, men med færre vitner blir nok dette betydelig kortet inn. Skyldspørsmålet skal avgjøres av en jury.

