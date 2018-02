- Skulle jeg bli dømt nå, så har jeg i alle fall vært ærlig

Saken oppdateres.

Det sa den drapstiltalte mannen fra Melhus da han fikk ordet i ankesaken. Han er tiltalt for å ha drept kameraten Råger Holte med over 100 bajonettstikk, og har inntil i dag nektet for å ha gjort dette. Innledningsvis i ankesaken i Frostating lagmannsrett, ble det imidlertid klart at han endrer forklaring. Han erkjenner drapshandlingen, men ikke straffskyld. 27-åringen mener han stakk med bajonetten i selvforsvar.

- Gjentatte slag

- Drapsmann er ikke en tittel jeg fortjener å ha på meg. Det er Råger sin skyld at han er død, sa mannen, etter å ha forklart hva som skjedde i boligen til Holte på Ler på morgenen tirsdag 24. januar i fjor mellom klokken 05.00 og 06.00.

Melhusmannen hadde vært på besøk til kameraten sin siden søndag kveld, da han kom med en halvliter vodka og en flaske vin, og de ble sittende og drikke. Påfølgende mandag handlet de to karen inn mer alkohol - totalt rundt 30 øl. Sammen med Holte, som han omtalte som drikkekompisen sin, fortsatte han drikkingen mandag.

- Det ble en del pils på mandag og vi satt og drakk på natten også. Alt var normalt helt frem til tirsdag morgen imellom klokken 05.00 og 06.00, sa 27-åringen.

Han opplyste deretter at han hadde duppet av i sofaen på stua og våknet av at Råger Holte, som var åpent homofil, utførte en seksuell handling på ham.

- Råger begynte å si at vi skulle på soverommet, men det ville ikke jeg, sa tiltalte, som innledningsvis presiserte at han er heterofil.

- Det ble da diskusjon og småkrangling, sa 27-åringen.

Han fortalte deretter at han konfronterte Holte med et rykte han hadde hørt om ham, og at dette gjorde ham enda mer irritert enn han allerede var.

- Han slo meg i ansiktet, slo med tallerken, brukte stol og noe som lignet en radiolignende gjenstand. Han hentet også en flaggstang som han slo meg med. Jeg fikk gjentatte slag i ansiktet og kroppen. Jeg følte at jeg hadde lang lunte som ikke gjorde motstand - for det har jeg når det gjelder kamerater, sa tiltalte, og fortalte at slåssingen skjedde i etapper over litt tid.

- Der og da var det meg eller ham

På dette tidspunktet satt han i en toseters sofa i leiligheten, opplyste han videre.

- Når han kom med stanga, så prøvde jeg å spenne ham bort. Da kom han med bajonetten i hånda. Han stakk og traff sofaen. Jeg hadde kjent Råger i to og et halvt år. Det jeg så i øynene hans - jeg har aldri oppfattet ham som så skummel, sa tiltalte.

Politiet har i sine tekniske undersøkelser funnet at det er merker av knivstikk på denne toseteren.

- Vi slåss om bajonetten. Jeg husker at begge gikk i gulvet, og det første stikket han fikk, var fordi begge gikk i gulvet. Kniven var vendt mot ham. Det var 50/50 at det ble han som ble stukket, sa 27-åringen, og la til:

- Han hadde ikke tenkt å gi seg. Hadde jeg lagt kniven på bordet hadde ikke jeg sittet her i dag - det er jeg ganske sikker på. Jeg har aldri sett ham slik før. Jeg var ikke sint, men redd. Der og da var det meg eller ham, sa tiltalte.

Husker ikke alle knivstikkene

Lagdommer Randi Grøndalen kommenterte deretter de svært mange knivstikkene 27-åringen påførte Holte.

- Hva husker du av dette?

- Jeg husker fem til ti stikk, sa 27-åringen, og la til:

- Hadde han sluttet å gjøre motstand og bedt meg om å ringe ambulanse, så hadde jeg gjort det. Jeg har alltid trodd at i en slik situasjon ville ha ringt politiet, men jeg havnet i sjokk. Det var panikk. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, sa tiltalte, og la til:

- Jeg visste at om jeg skulle leve, så var det jeg gjorde nødvendig. Jeg forsvarte meg bare.

Du var klar over at Råger Holte var død da du gikk fra boligen? spurte lagdommeren videre?

- Ja, sa tiltalte.

- Hva gjør at du nå endrer forklaring og bringer deg selv inn i saken? spurte også lagdommer Grøndalen den tiltalte.

- Skulle jeg bli dømt nå, så har jeg i alle fall vært ærlig, svarte 27-åringen, som under forklaringen også sa følgende:

- Hadde det vært kamera i stua, hadde jeg ringt politiet, for da ville de trodd meg på at dette skjedde i selvforsvar, sa tiltalte.

Angrer på at han ikke sa noe tidligere

Statsadvokat Per Morten Schjetne, spurte tiltalte om når han bestemte seg for å fortelle om drapet.

- Jeg bestemte meg 100 prosent på mandag, sa tiltalte.

- Hvorfor kunne du ikke fortelle det som det var allerede 25. januar i fjor, da du ble pågrepet?

- Det er noe jeg angrer på nå at jeg ikke gjorde. Det har litt med historikk å gjøre. Jeg var ikke sikker på at det ville bli så bra om jeg gjorde det. Dessuten skjedde dette hjemme hos ham og ikke hos meg. Jeg var alkoholiker på den tiden, og hadde også angst for at jeg ikke skulle få meg en pils hvis jeg ble tatt, sa han.

Tiltaltes forklaring fortsetter i morgen med spørsmål fra Schjetne.

- Hvordan vurdere du tiltaltes forklaring så langt, er den troverdig?

- Jeg ønsker foreløpig ikke å kommentere innholdet i forklaringen, sier Schjetne til Adresseavisen.

Aktoren vil heller ikke si noe om tiltaltes påstand om at han handlet i nødverge.

