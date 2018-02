Varsler nye buss-kutt

Saken oppdateres.

Han viser til at dette er realiteten etter at politikerne vedtok et stramt budsjett før jul. Samtidig var beskjeden at utgiftsøkning må håndteres innenfor budsjettet.

Solem sier de akkurat nå ser på hvordan de skal ta ned rutetilbudet nord i Trøndelag. Tilsvarende er allerede gjort sør i fylket tidligere.

- Vi regner med å ha en slik sak klar til hovedutvalgsmøtet i neste uke, sier Solem.

Tar opp ekspressbusskutt

Når fylkesutvalget tirsdag møtes i Steinkjer tar både leder for hovedutvalg for transport, Per Olav Hopsø og Venstres gruppeleder, Elisabeth Paulsen, opp kutt i busstilbudet mellom Namsos og Trondheim. Bakgrunnen er at Trønderbilene har varslet at de legger ned den kommersielle rutedelen av ekspressbusstilbudet mellom Namsos og Trondheim, også kalt Trønderekspressen.

Hopsø viser til at det er kommet mange reaksjoner og spørsmål etter at det ble klart at ruten legges ned. Han viser til at mange har brukt tilbudet som pendlerbuss.

- Dette handler om skoleskyssen vi er lovpålagt å ha, det handler om et gjennomgående tilbud fra rutebåten til Leka og tanken om at folk som pendler skal kunne reise kollektivt. Det er viktig for oss i Ap å se på muligheter til å flytte avganger fra midt på dagen til morgenen, for å ivareta de som pendler. Jeg tror det løser seg, men dette vil bety et redusert tilbud når en kommersiell rute forsvinner, sier Hopsø.

Kan ikke akseptere det

Venstres Elisabeth Paulsen er ikke fornøyd med det. Hun viser til at reduksjonen i antall soner er bra, men sier det ikke er akseptabelt med et dårligere kollektivtilbud.

- Vi skal ha flere til å benytte kollektive transportmiddel. Det er ikke godt nok om tilbudet bare forsvinner. Det er rart at det ikke er gjort mer for å løse dette, sier Paulsen, som selv fikk vite om det først i slutten av januar.

Hun ønsker seg et samarbeid mellom Trønderbilene, AtB og private for å finne en løsning..

- Det kan hende folk er villige til å betale mer, men ikke så mye som i dag, sier Paulsen.

Dyrere drivstoff

Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem, viser til at fylkeskommunen ikke har lov til å gå inn med støtte til et rent kommersielt tilbud, slik ekspressbusstilbudet har vært. Han viser til at han kommer til å orientere

- Vi har gitt AtB i oppdrag å se på kontrakten for det offentlige transporttilbudet sammen med Trønderbilene. Det er ikke snakk om å utvide tilbudet, men å endre på rutene for å sikre skoleskyss og korrespondanse mellom hurtigbåt og tog, sier Solem

Han viser til at det kommer flere kutt i rutetilbudet nord i Trøndelag i tiden fremover om ikke politikerne setter av mer penger. Tilsvarende er allerede gjort sør i fylket.

- Vi må ta hensyn til økte kostnader. Det er spesielt at det er forventet at diesel blir så mye dyrere i 2018 og 2019 som får følger. Det er snakk om økte kostnader på 32 millioner bare i 2018. Det må vi finansiere innenfor eksisterende rammer, sier Solem.