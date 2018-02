- Jeg landet øverst og da sto kniven i magen hans

Saken oppdateres.

Melhusmannen ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 15 års forvaring for drapet på kameraten Holte. Han hadde inntil mandag nektet for å ha gjort dette. I går fikk dermed ankesaken en oppsiktsvekkende vending da forsvarer Arve Opdahl informerte retten om at klienten ville endre forklaring. 27-åringen erkjente deretter drapshandlingen i boligen til Holte, men ikke straffskyld.

Fortsatte utspørring

27-åringen hevder at han drepte med bajonetten i selvforsvar på morgenen 24. januar i fjor, og ga mandag en fri forklaring rundt dette. Han sa at Holte, som var åpent homofil, utførte en seksuell handling på ham og ønsket å ha ham med på soverommet. Da tiltalte sa nei til dette, ble 38-åringen sint, med påfølgende voldsutøvelse med bruk av både tallerkener og et flagg blant annet, hevdet han videre. Tiltalte forklarte også at Holte angrep med bajonetten først – og at han stakk og traff den toseters sofaen 27-åringen satt i.

Det var denne fasen av forklaringen statsadvokat Per Morten Schjetne grep fatt i da han fortsatte utspørringen av tiltalte på tirsdag.

- Hvorfor stakk Råger Holte i sofaen? Var dette rettet mot sofaen eller noe annet, ville statsadvokaten vite?

- Han stakk enten mot sofaen eller mot meg, men jeg tror ikke han var typen som ville ødelegge sine egne møbler, sa tiltalte.

- At han stakk i sofaen, det forteller du ikke før du kommer hit i lagmannsretten. Er det en opplysning du har hatt hele tiden? fortsatte Schjetne.

- Jeg antar at det er et halvår siden jeg kom på det, etter at jeg leste saksdokumentene på en pc jeg fikk i fengselet, svarte 27-åringen.

- Flaks

- Det jeg undres på, er at du står igjen uten en skramme av kniven. Hvordan forklarer du det, spurte Schjetne deretter?

- Det var flaks.

Mandag fortalte 27-åringen at det oppsto en kamp om bajonetten, og at Holte ble stukket i magen fordi begge falt i gulvet.

- Kniven var vendt mot ham. Det var 50/50 at det ble han som ble stukket og ikke jeg, sa tiltalte.

- Hvor fikk han stikket i forbindelse med fallet, ville statsadvokaten ha utdypet tirsdag.

- I magen. Jeg lander øverst, og da står kniven i magen på ham, sa 27-åringen, og fortalte at Holte da lå på ryggen på gulvet.

- Hvem trakk ut kniven, ville deretter Schjetne vite.

- Begge. Vi slåss om den.

- Jeg var livredd

- Hvordan var Råger Holtes tilstand da? Var han ikke satt ut, spurte Schjetne videre.

- Man skulle kanskje tro det, men jeg så i øynene hans at han ikke hadde planer om å slutte å stikke, sa tiltalte, og fortalte at han var redd.

- Hadde han vært rolig, hadde jeg tatt bort kniven og ringt etter ambulanse, men der og da er jeg i en situasjon som jeg aldri har vært i før. Jeg er livredd og kjemper om livet mitt. Jeg husker jeg stikker fem til ti ganger, deretter faller minnet mitt bort, sa tiltalte.

- Du husker mange detaljer her, men hvorfor stopper det på fem til ti stikk når det var over 100, sa Schjetne, og la til at Holte trolig ble stukket med totalt 160 stikk.

- Det er jeg ikke sikker på, sa tiltalte.

Ville ikke se bilder av avdøde

Schjetne viste i forbindelse med utspørringen sin bilder fra obduksjonen, men disse ville ikke tiltalte se.

- Jeg har sett dem før, og liker ikke blod, sa 27-åringen.

Obduksjonen avdekket at det var knivstikk i både hals og hode på avdøde. Schjetne ville vite hvorfor.

- Jeg kan ikke svare på det, men det kalles vel voldsom affekt fordi jeg var så redd for livet mitt, sa tiltalte.

- Holte hadde også stikkskader på ryggen. Hvordan passer det med din historie om nødverge, ville Schjetne vite.

- Jeg vet ikke, men jeg vet hva som skjedde først.

- Ikke lettelse

Bistandsadvokat Mette Skoklefald representerer moren til drepte Råger Holte. Hun opplyser at vitnemålet fra 27-åringen føles belastende for klienten, selv om han har erkjent drap.

- Erkjennelsen kommer ikke som en lettelse for henne. Bevisene er der allerede og hun har hele tiden vært overbevist om at han er det skyldige, sier Skoklefald.

