Da Bambi kom seg innenfor gjerdet, var gode råd rådyre

Saken oppdateres.

Mandag formiddag fikk Røros lufthavn melding fra en gårdbruker som bor like ved om at et rådyr hadde kommet seg på innsiden av det høye gjerdet som går rundt hele lufthavnen.

- Vi måtte stenge lufthavnen, men det fikk ikke noe konsekvenser for ruteflyene. Rådyr og flytrafikk på rullebanen er uansett ingen god kombinasjon, sier lufthavnsjef Gudbrand Rognes ved Røros lufthavn til Adresseavisen.

LES MER: - Kan bli vippeløs av «bambi-vipper»

Hoppet over gjerdet

Han opplyser at det like i nærområdet til lufthavna lever en flokk med rådyr som Avinor holder et godt øye med. Lufthavna er beskyttet av et høyt gjerde for å ivareta sikkerheten. Flokken har i alle fall vært her siden Rognes startet i 2001.

- Jeg tror rådyret har blitt skremt og så har det klart å hoppe over det høye gjerdet på et eller annet vis. Det er uvanlig mye snø på Røros i år, og da har kanskje noe av snøen på utsiden av gjerdet ført til at det var enklere å komme over, forklarer Rognes.

LES OGSÅ: Denne ugla krasjet med ambulansen - ble reddet fra den sikre død

Brukte snøskuter og beltevogn

Dermed startet den litt spesielle redningsaksjonen. Det ble tatt i bruk bil, beltevogn og snøskuter for å «skyve» rådyret ut av den åpne porten. Det ble brøytet en slags trasé for å få rådyret til å skjønne tegningen, uten hell.

Totalt var det sju personer i sving under aksjonen: Fem Avinor-ansatte på jobb, en ansatt som tilfeldigvis var innom på fridagen sin, og den hjelpsomme gårdbrukeren.

- Til slutt klarte vi å fange ham og da måtte vi bare fysisk bære ham ut av området, forklarer Rognes.

Da hadde redningsaksjonen vart i cirka to timer. Den foregikk i dialog med viltforvalteren i Røros kommune. Rognes mener det er flere år siden sist gang dette skjedde.

LES MER: To jenter måtte hentes ned fra kran på Solsiden

LES MER: Ina hørte rare lyder i peisen - dette fant brannvesenet i pipa

- Observert i god behold

Dagen etterpå fikk gårdbrukeren et glimt av det samme rådyret – denne gang på utsiden av gjerdet.

- Da virket det som det var i god behold. Det som er ekstra artig med denne saken er at vi klarte å få ham ut i live, sier lufthavnsjefen.

Han understreker at årets vinter har vært tøff for de mange rådyrene. Mange blir påkjørt og mange overlever ikke kulden og liten tilgang til mat.

- Det er derfor svært så hyggelig å kunne bidra til at vår lille Bambi kom seg trygt ut av lufthavna, mener Rognes.

- Det ble en litt annerledes dag?

- Ja, det er ikke hver dag vi kaster ut et rådyr fra lufthavna, men det ble en veldig hyggelig slutt, sier Rognes.

LES OGSÅ: Kajakklubben reddet hubro fra kråke-mobben

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter