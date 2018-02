Fikk 54 000 i gebyr for overvekt på vogntog

Carlsen om historisk NRK-eksperiment: – Noen synes det er for privat

Saken oppdateres.

Under Statens vegvesens kontroll i Stjørdal torsdag, ble en vogntogsjåfør ilagt et gebyr på 54 000 kroner på grunn av overlast. Vogntoget veide 63 tonn, og hadde en overlast på 13 tonn.

- Dette er et vogntog som kjører massetransport i Stjørdal-området. Anmeldelse blir vurdert, men i dette tilfellet anser vi 54 000 kroner i gebyr som straff nok. Vi tar hensyn til trafikksikkerhet, belastning på veg og konkurransefortrinn, sier fagleder for utekontrollen ved Statens vegvesen i Trøndelag.

Ettersom kjøretøyet manglet kjettinger, ble det lagt til et gebyr på 1000 kroner for dette.

I tillegg fikk to andre kjøretøy overlastgebyr for overvekt på 4600 kg og 3700 kg.

I en kontroll på Hitra og Frøya, ble en sjåfør anmeldt for manglende førerkort klasse BE, personbil med henger, og en annen for ugyldig førerkort klasse C1, lett lastebil.

En tilhenger ble avskiltet fordi den var i dårlig teknisk stand.