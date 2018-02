Arbeider skadet seg på sag i Verdal

Kronprins Frederik forlater OL for å besøke alvorlig syk far

Saken oppdateres.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

- Vi har hatt et arbeidsuhell på en byggeplass. Det er et bolighus som er under oppføring. En person er skadd i en hånd og kjørt til Sykehuset Levanger, sier politiets innsatsleder på stedet, Per Henrik Bykvist.

- Vet dere hvordan skaden er oppstått?

- Nei, det er for tidlig å si noe om. Vi må snakke med han som er skadd. Vi har konstantert hvor det har skjedd og hvilket redskap han skadet seg på, sier Bykvist.

Politiet fikk melding om arbeidsulykken via AMK-sentralen klokka 08.06 fredag morgen.

- Vi fikk først beskjed om at ulykken hadde skjedd ved vektstasjonen ved E6 i Verdal, men så kom det melding om at kolleger hadde fraktet ham fra selve ulykkesstedet i Nordbergshaugvegen til vektstasjonen, forklarer operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt..

Det skal være syv-åtte personer som arbeider på denne byggeplassen.

