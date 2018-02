Giske: - Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært bevisst min rolle

Bane Nor har kuttet kostnader på en halv milliard - nå krever Sp-topper i Trøndelag handling

Vurderer du å si opp jobben, putte sparepengene i fond og dra til utlandet? Her er rådene fra økonomiprofessorene

Forskere har funnet et svar på hvordan de skal få nye folk på tur

Vitne skadd da to personer angrep hverandre med kniv i Kongsvinger

Saken oppdateres.

En tydelig preget Trond Giske beklaget under stiftelsesmøtet i Orkland Ap lørdag at han hadde gjort feil og ikke vært bevisst sin rolle og maktposisjon.

– Jeg er lei meg for hendelser som var upassende og ubehagelige, lei meg for folk som har hatt det vondt, varslere, men også for hvordan det har rammet mine nærmeste, sa Giske.

- Sier unnskyld

– Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært bevisst nok min rolle og makt, i sosiale sammenhenger, ansvaret er mitt, jeg har gjort feil og jeg sier unnskyld, sa Giske.

For første gang etter at han gikk av som nestleder , og Arbeiderpartiet konkluderte med at han har brutt partiets etiske retningslinjer mot seksuell trakassering, skal Trond Giske igjen opptre offentlig som politiker. Og når Norges mest omtalte politiker de siste sju ukene gjør comeback, er det med hele Medie-Norge til stede, deriblant Adresseavisen.

LES OGSÅ: Giske vil snakke om varslersakene i talen i Orkdal

Støre om Giske: Har ikke snakket med han på flere uker

Innlede politisk debatt

Det er ventet at Giskes innledning vil vare cirka 40 minutter. Deretter stiller han opp for et samlet mediekorps før debatten fortsetter bak lukkede dører.

Fakta om Giske-saken * Trond Giske trakk seg 7. januar som nestleder i Arbeiderpartiet som følge av flere varsler mot ham. Varslene er knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

* Giske har beklaget sin oppførsel, men samtidig framholdt på Facebook at det er kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

* Giske var sykmeldt fra 22. desember fram til 7. februar.

* Giske har også mistet sin plass i Aps sentralstyre og har sagt fra seg vervet som finanspolitisk talsperson. Dette er nå overtatt av Rigmor Aasrud.

* Giske er innvalgt på Stortinget som representant for Sør-Trøndelag og har derfor også møterett i Arbeiderpartiets landsstyre.

* Ap har fått varsler som er knyttet til flere personer enn Trond Giske. Siden midten av desember er det totalt kommet flere enn 20 varsler.

KILDE: NTB

LES OGSÅ: Her er Trond Giskes brev til sentralstyret

Onsdag ble det klart at Giske har tatt sete i Stortinget igjen, men han viste seg aldri der. Selv om han før dagens opptreden har vært Trondheim sammen med familien, var han heller ikke på årsmøte til Trondheim Ap som startet i går.

Les alle sakene om Trond Giske her

Tildelt av fylkespartiet

Leder i interimstyret i Orkland Ap, Trude Tevik Gulbrandsen, sa til Adresseavisen onsdag at det har vært en enorm pågang fra media etter at det ble kjent at Giske gjør sitt comeback. Blant annet har VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagsavisen, Nettavisen, NRK og TV2 meldt sin ankomst.

Hun forteller at de ba fylkespartiet om å få en innleder til møtet.

- Da fikk vi tildelt Trond. Jonas har sagt at han er velkommen tilbake til partiet, og vi har ingen problemer med det. Han deltok på vårt kickoff-møte i fjor, så jeg vet at han er en glitrende taler, sier Gulbrandsen, som er foreslått som det nye kommunepartiets første leder.

PS. Ettersom de fire kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord blir én storkommune, slår de fire lokallagene til Ap seg sammen til Orkland Ap.

Les også: Trond Giske trekker seg etter Støre-press