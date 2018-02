Spiser blomster ved gravene på kirkegården i Steinkjer sentrum

Saken oppdateres.

Kirkevergen i Steinkjer, Gunvald Granmo, tar det hele med ro.

- Vi lever nå i et område der det ferdes dyr. Noen synes det er synd at dyrene spiser opp dekorasjonene på gravene, men stort sett er folk tålmodige, sier Granmo.

- Vanskelig å unngå

- Har dere vurdert tiltak for å holde dyrene unna kirkegården?

- Da måtte vi satt opp et høyt viltgjerde. Det tror jeg vi bare kan glemme. Det er jo dumt at blomstene blir spist opp, men det er vanskelig å unngå, sier Granmo.

Les også: Har funnet flere villrein med isklumper på halsbåndet

Leter etter mat

Reinsdyrene har søkt ned mot Steinkjer sentrum de siste 14 dagene. For en uke siden ble det iverksatt en aksjon for å redde et reinsdyr av E6 ved Steinkjer. Fredag formiddag kom det melding om at en reinsflokk var på tur ned mot E6 nord for Vist i Steinkjer. Der ble reineier blir varslet. Også ved Røra jobbet fredag reineiere med å hente rein som hadde trukket ned mot veien.

Les også: Tre reinsdyr og en hund gikk gjennom isen i Steinkjer

Antagelig er beiteforholdene i fjellet så vanskelige at dyrene trekker ned mot lavere strøk for å finne mat.

- De venner seg nok raskt på at det er mat å finne både på kirkegården og andre steder. Dyrene er nok spredt og vanskeligere å holde rede på for eierne enn om de er i en flokk oppe fjellet, sier Granmo.

Les også: 106 reinsdyr døde i påkjørsel