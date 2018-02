Én person savnet etter boligbrann i Stjørdal

Når Ragde sier at fagfolk må «slutte å dille og koke te til dem» er vi på et sidespor

Saken oppdateres.

Søndag kveld ved 20-tiden melder politiet på Twitter at én beboer i huset er savnet etter brannen. Tidligere hadde politiet meldt at flere personer var sendt til legevakt.

- Ingen er fysisk skadd, sier opersjonsleder Solfrid Lægdheim hos politiet.

#Stjørdal Oppsummering brann i bolighus meldt kl. 1715;

Huset er nedbrent, etterforskning er iverksatt. En beboer i huset er savnet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) February 11, 2018

- Det er nå ikke lenger fare for at brannen i en enebolig i et boligfelt i Stjørdal skal spre seg til nabohus, sier innsatsleder Tommy Bratås til Adresseavisen klokken 18.40 søndag kveld.

Det foregår fortsatt slukking på stedet.

Overtent

Huset var overtent da brannvesenet kom til stedet. Da var det kraftig vind og stor fare for at brannen skulle spre seg.

- Alt av vinduer hadde gått. Huset var fullstendig overtent, forteller brannsjef Bjørn Rønning fra brannstedet. Brannfolkene så røyken og flammene fra huset før de kom fram.

Rønning forteller at de startet med å skjerme husene i nabolaget da de kom fram.

Kontroll klokka 19

Klokka 19 mente brannsjefen at de har kontroll. Da var brannvesenet i ferd med etterslokking og å rydde opp etter seg.

- Det brenner noen steder, men nå har vi på skum for å slukke det siste, sier brannsjefen.

Brannvesenet brukte tid på å finne vann fordi kummene var frosset. Brannvesenet fikk hakket opp kummene. Da gikk det greit, sier brannsjefen.

- Derfor valgte vi å kalle ut Avinor som kom med to biler med vann, og en tankbil fra Malvik, sier Rønning. Han understreker at de hadde vann hele tida og aldri gikk tom for vann.

- Vi hadde mer enn nok vann med det vi hadde med oss av vann i egen tankbil og vann på mannskapsbilen.

Full fyr

- Vi fikk melding klokken 17.15. Meldingen var da at det var full fyr, opplyser Solfrid Lægdheim ved operasjonssentralen i Trøndelag til Adresseavisen.

Nødetatene var raskt på stedet.

- Det er for tidlig å si noe om brannårsak, men det er ingen tvil om at det har gått fort, opplyser innsatsleder Bratås.

Personer er sendt til legevakt.

- Politiet har ennå ikke oversikt om noen er skadet eller savnet i brannen, opplyser innsatsleder.

Mye vind

Ifølge politiet var det på grunn av vindretningen først fare for at brannen skulle spre seg til et nabohus.

Klokken 17.53 meldte politiet:

- Brannvesen driver slukking, og jobber med å hindre spredning til nabohus.

Operasjonsleder Solfrid Lægdheim i politiet kunne ikke si noe om brannårsak søndag kveld. Hun fortalte at området skulle sperres av og at politiet skulle stå vakt natt til mandag.

- Teknikere skal undersøke brannstedet når det blir mulig. Det skjer tidligst mandag, sier operasjonslederen.