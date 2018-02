- Dette var ikke nødverge

Medaljen glapp – men dette var et plaster på såret for Olsbu

Det gjorde han klart i sin skyldspørsmålsprosedyre i Frostating lagmannsrett mandag morgen.

- Mitt syn som påtalemyndighetens representant er at dette ikke var en nødvergesituasjon, og at tiltalte er skyldig i forsettlig drap, sa Schjetne.

For en uke siden fikk ankesaken en oppsiktsvekkende start da forsvarer Arve Opdahl informerte retten om at klienten ville endre forklaring. Fra å ha nektet for drap i over ett år, erkjente nå 27-åringen å ha stukket kameraten Råger Holte til døde med en bajonett. Han hevdet imidlertid at dette skjedde i nødverge. En handling som ellers ville være straffbar, kan være lovlig etter straffelovens paragraf 18 om nødverge – under visse vilkår. Derfor nektet 27-åringen straffskyld.

Juryen skal svare

Mandag holdt først aktor og deretter forsvarerne sine prosedyrer om skyldspørsmålet. Ca. klokken 13.30 startet lagdommer Randi Grøndalen sin rettsbelæring for juryen, før de trakk seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet. Når de kommer tilbake skal juryen svare ja eller nei på følgende spørsmål:

Er NN (navnet på tiltalte journ.anm.) skyldig i å ha drept en annen?

- Hvis minst sju av dere mener vilkårene for fellende dom er til stede, så skal det svares ja, sa Schjetne i starten på sin prosedyre.

- Hvis juryen er overbevist om at det var tiltalte som startet angrepet med med bajonetten, kan dere se bort fra nødverge, sa han videre.

Aktoren gikk deretter i gang med å oppsummere tiltaltes forklaring.

27-åringen har hevdet at Holte, som var åpent homofil, utførte en seksuell handling på ham og ønsket å ha ham med på soverommet på morgenen 24. januar i fjor. Da tiltalte sa nei til dette, ble 38-åringen sint, med påfølgende voldsutøvelse, hevdet han videre. Tiltalte forklarte også at Holte angrep med bajonetten først – etter å ha først slått ham med tallerkener, en skuff og et flagg.

- Jeg var ikke sint men redd

- Vi slåss om bajonetten. Det første stikket han fikk, var fordi begge gikk i gulvet. Kniven var vendt mot ham. Det var 50/50 at det ble han som ble stukket og ikke jeg, sa tiltalte videre, og la til:

- Han hadde ikke tenkt å gi seg. Hadde jeg lagt kniven på bordet hadde ikke jeg sittet her i dag – det er jeg ganske sikker på. Jeg har aldri sett ham slik før. Jeg var ikke sint, men redd. Der og da var det meg eller ham. Jeg visste at om jeg skulle leve, var det jeg gjorde nødvendig, sa tiltalte som bare husker å ha stukket Holte fem til ti ganger med bajonetten. 38-åringen ble imidlertid funnet med over 100 knivstikk over hele kroppen.

Schjetne gikk videre i prosedyren med å liste opp de fire vilkårene for å kunne kalle nødverge lovlig etter loven:

Det må foreligge et ulovlig angrep.

Nødvergehandlingen må skje for å avverge.

Nødvergehandlingen opphører når angrepet er avsluttet.

Nødvergehandlingen må ikke gå utover det som er forsvarlig.

- Hvis jeg legger tiltaltes forklaring til grunn, vil jeg si tja på spørsmålet om det foreligger lovlig nødverge, sa Schjetne, og la til:

- Vårt syn er imidlertid at forklaringen til tiltalte må settes til side. Den er ikke i samsvar med tekniske bevis i saken.

- Stikk i ryggen passer dårlig med en nødvergesituasjon

Politiet har funnet blod på tallerkner og en stol i leiligheten på Ler, men bare Holtes. Schjetne viste i den forbindelse til at blodsporene på åstedet pekte i retning av at det var Holte som ble slått med gjenstandene, ikke tiltalte - slik han har hevdet. Han påpekte også at 27-åringen ikke hadde en eneste rift etter den beskrevne kampen mot Holte, selv om det ble brukt bajonett.

At det ble funnet DNA på bajonettslira fra tiltalte, mente aktor tydet på at det var tiltalte som hentet bajonetten - ikke Holte, slik 27-åringen har hevdet.

- Videre står stikkene tiltalte hadde i ryggen sentralt, sa Schjetne, og la til:

- Hva forteller dødelige stikk i ryggen? Jo, enten var Holte på vei bort fra tiltalte – som hadde bajonetten. Ellers så var tiltalte i en situasjon hvor han selv kunne flykte. Dødelige stikk i ryggen passer dårlig med en nødvergesituasjon.

Obduksjonen viste at Holte var påført minst ni stikk i ryggen og at to av dem var dødelige.

Aktor oppsummerte sin prosedyre på denne måten:

- Råger Holte brukte aldri bajonetten mot tiltalte. Det var ingen nødvergesituasjon. Det var et forsettlig drap.

Han ba deretter juryen svare ja på spørsmålet de har fått.

- Anledning til å bruke nødverge

Etter Schjetnes prosedyre fikk advokat Arve Opdahl, en av tiltaltes to forsvarere, ordet for sin prosedyre. Han ba der blant annet juryen sette seg inn i en situasjon hvor de selv måtte forsvare seg.

- I mitt eget hus har jeg et balltre på soverommet - ikke i gangen. Om jeg havner i en situasjon hvor jeg må forsvare meg, gjør jeg sannsynligvis det. Da slår jeg sannsynligvis for å skade. Jeg kakker ikke litt her og litt der. Hva ville dere selv tørre å gjøre, hva ville være vært naturlig å gjøre? Jeg tror ikke det er så mange alternativer i en slik situasjon.

Advokaten påpekte deretter at klienten ble utsatt for et drapsforsøk eller en uønsket seksuell handling, hvor tiltalte hadde anledning til å bruke nødverge.

- Her har vi en situasjon hvor Råger Holte har gått på med kniv eller bajonett. Om det var for å true tiltalte inn på soverommet, eller true ham til sex, det vet vi ikke. Men situasjonen tyder på at han i denne situasjonen hadde kommet dit at han ikke tenkte å stoppe. Det er stikket i sofaen, hvor tiltalte satt i, et tegn på. I denne situasjonen er det anledning til å bruke nødverge, mente Opdahl, som også påpekte at knivstikkene i ryggen kan ha blitt påført da Holte snudde seg mens han lå under tiltalte på gulvet.

Advokaten mente også det ikke var rart at tiltaltes DNA var funnet på slira - dette fordi han oppholdt seg mye hjemme hos kameraten på Ler.

Opdahl tok også opp spørsmålet om fluktmuligheten klienten hadde denne morgenen.

- Bordet i stua gjorde at tiltalte ikke hadde noen rømningsvei fra sofaen. Skulle han ut, måtte han gå veien om kjøkkenet. Skulle han ha sprunget ut, måtte han passere og fått en rasende Holte etter seg med bajonetten - uten kontroll på situasjonen. Tiltalte hadde ikke andre muligheter og gjorde ikke annet enn det som var nødvendig, sa Opdahl, og avsluttet:

- Min konklusjon er at tiltalte hadde berettiget grunn til selvforsvar. Jeg anmoder lagretten til å svare nei på spørsmålet dere har fått.

