Reinsdyrkalv forvillet seg ned i byen

Det var søndag reineierne hadde fått meldinger om at to reinsdyrkalver hadde gått seg bort og havnet nede i byen. Mandag morgen skulle de prøve å få tak i dem, men det skulle imidlertid ikke bli så enkelt. Den ene av kalvene klarte å stikke av fra gravlunden ved Steinkjer kapell, og beveget seg da ned i sentrum. Den andre kalven sprang til skogs igjen, og er fortsatt ikke funnet. Det var Steinkjer-Avisa som først omtalte saken.

Jakt med lasso

Gunn Fornes Hammervold fikk foreviget øyeblikket på video da én av kalvene sprang frem og tilbake i Kongens gate. Hun ble positivt overrasket av møtet med den firbeinte fotgjengeren.

- Dette var bare festlig for oss byfolk det. Ungene syntes i hvert fall det var kjempeartig. Jeg vil mye heller møte på en reinsdyrkalv som dette, enn ei elgku. Det var koselig, forteller hun til Adresseavisen.

Reineierne måtte finne frem lassoen for å få tak i kalven, og fikk etter noen runder frem og tilbake fatt på den. Hanne-Lena Wilks, som er én av reineierne, forklarer at de to kalvene mest sannsynlig har vært i området en liten stund.

- Vi har fått meldinger tidligere om at det flere ganger har blitt observert rein i byen, så flokken har nok vært rundt der ei stund. De to kalvene har sikkert kommet bort fra flokken, og siden de er såpass unge har de litt vanskeligere for å orientere seg, forteller hun.

Kalven som kom til rette hadde det etter forholdene bra, ifølge Wilks.

- Det så ut til å gå bra med den. Den blir stresset i slike situasjoner selvsagt, men eller sto det bra til med den.

Kan ha blitt skremt

Beiteområdene til reinsdyrene er ikke veldig langt fra Steinkjer sentrum, og det er derfor lett for dem å komme tett på byen. Det er ikke første gang reinsdyr har blitt en del av bybildet, men Wilks understreker at det ikke er for ofte.

- Det er heldigvis en sjeldenhet. Det har vært noen i år, siden det har vært en ganske spesiell vinter. Det er vanskelige beiteforhold, og da er det ikke så langt ned til byen fra skogen rett ved. Kalvene kan jo også ha blitt skremt dit av et eller annet.

Kalven de ikke fikk tak i tror hun finner tilbake til flokken igjen.

- Jeg vil tro at den trekker opp mot fjellområdene og finner dem, avslutter hun.

