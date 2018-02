Saken oppdateres.

Det var, ifølge Trønder-Avisa, like før klokken 21 mandag kveld mannen ble meldt savnet til politiet. Det ble da iverksatt en leteaksjon, der også Røde Kors etter hvert ble satt inn i søket, samt at Hovedredningssentralen ble kontaket for eventuelt å ta i bruk helikopter.

Rundt klokken 23.45 kom en politipatrulje over et blodspor, og fulgte det inn på en sti. Der fant de mannen som skal ha falt og slått seg.

Det er på Twitter politiet melder dette.