- Jeg skal legge roseblader på sengen

- Jeg kjøper ikke argumentet om at vi bare har et regionalt nedslagsfelt

Klostergata stengt: - Vi taper dag for dag

Espen (31) spilte inn reklamefilm for NFL-lag på Preikestolen

Her skal de gå på skole de neste årene

Har rykket ut på 29 oppdrag i Nidelva de siste to årene: - Elva kan være livsfarlig

Her åpner Kakekrigen-Trond ny kaffebar i Trondheim

Vinter-OL i Norge er 17. mai to uker i strekk. Sykefraværet går ned og sexlysten opp

- Jeg er helt målløs. Dette blir for mye for en stakkars far

«Åh, herregud! Trur a’ at hu har blitt modell no, eller?»

- Som å fullade én Tesla per minutt

Sofie må bruke to timer ekstra på å komme seg hjem

Vogntog med sprengstoff gjorde at Helltunnelen måtte stenges

Får flere livstidsdommer for bombeangrep på Manhattan

Tre personer funnet druknet etter at båt med flyktninger kantret

Saken oppdateres.

Valentinsdagen, også kjent som alle hjerters dag feires 14. februar, og er et fenomen som har kommet til Norge med påvirkning fra USA.

For mange består valentinsdagen av konfektsjokolade, blomster og god mat. Det er dagen for å gjøre ekstra stas på kjæresten sin, men det er ikke alle som er like begeistret for fenomenet.

LES OGSÅ: Sexløst i Seattle

Aldri vært en tradisjon

Knut Helland (79) skal ikke feire valentinsdagen fordi det er et amerikansk fenomen som han aldri har hatt noe forhold til.

- Jeg bruker å si at, hvis du gjør det du alltid har gjort, så havner du der du har vært. Hvis det er én dag jeg kunne tenkt meg å feire så er det morsdag. Det er hun som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Ellers bruker vi ikke å feire noen slike dager, sier Helland.

Heller ikke Sara Gilsdottir (24) og kjæresten har feiret valentinsdagen før.

- Vi har aldri hatt det som noen tradisjon. Isteden skal vi se en curlingkamp den kvelden. Jeg synes man burde ha et jevnt over hyggelig forhold i stedet for å presse alt inn på en dag, sier Gilsdottir.

LES OGSÅ: Eksklusivt og imponerende på Fagn

- Jeg skal være ekstra romantisk

Kjæresteparet, Sverre Isaksen (27) og Victoria Zahl (23) skal endelig feire valentinsdagen sammen etter å ha bodd et stykke unna hverandre. Nå har Isaksen flyttet til Trondheim og ser fram til å skjemme bort kjæresten sin på valentinsdagen. Paret synes dagen er en fin anledningen til å vise omtanke for sin bedre halvdel.

- Vi skal på date, og så skal jeg legge roseblader på sengen og være ekstra romantisk. Jeg skulle ønske det var valentinsdag flere ganger i året, gjerne en gang i måneden, sier Isaksen.

- Det er en ganske kommersiell dag, men det er fortsatt fint med en unnskyldning for litt kvalitetstid. Valentinsdagen er på en måte parforholdets bursdag, men jeg synes det er best å gi en opplevelse i gave i stedet for en ting, sier Zahl.

Gi noe kjæresten ønsker seg

Lene Marie Gåsbak (25) synes valentinsdagen er en anledning til å gi gaver. Hun skal feire valentinsdagen hjemme med en god middag sammen med samboeren.

- Jeg synes det er en koselig markering, men man må jo ta vare på hverandre ellers også. På selve dagen kan man være ekstra oppmerksom og feire med favorittmiddagen. Det er også en god anledning til å gi noe man har ønsket seg over lenger tid, sier Gåsbak.

LES OGSÅ: - Vi var for urbane for bygdefolket

USA fortsatt i front

Audun Dybdahl er professor emeritus på NTNU og har skrevet en artikkel, på store norske leksikon, om valentinsdagen.

Han skriver at kommersialiseringen av dagen har gått mye lenger i USA enn i Norge. I 2015 ble det omsatt valentinsprodukter til en verdi av 144 milliarder kroner i USA. I Norge samme år ble det brukt 255 millioner kroner.

Dybdhal skriver at 73 prosent av Norges befolkning sa i 2015 at de ikke syntes at dagen var en viktig merkedag.