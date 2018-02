Gunhild er selverklært uromantisk, men bruker fritiden på å vie trønderske brudepar Da Gunhild bestemte seg for å bli vigsler, kom det som en overraskelse for vennene hennes

Saken oppdateres.

Selv om det er februar ble det onsdag ettermiddag meldt om gressbrann på Skatval i Stjørdal.

- Vi har fått melding om en gressbrann på Skatval, og vi er på vei til stedet, opplyste 110-operatør Vegard Håskjold like før klokka 16.00.

- Vi tror det skal være snakk om en mindre gressbrann, sa Håskjold.

Klokka 16.30 meldte politiet i Trøndelag at brannvesen og politi er på stedet, og at flammene er under kontroll.

Like etter klokka 17.00 meldte politiet om enda en mulig gressbrann, denne gangen ved Remyra fotballbane på Skogn. Like etter kom det melding om at dette viste seg å ikke være en gressbrann, men derimot brenning av søppel.